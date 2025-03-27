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醫費減免擬可網上申請 冀明年第二季推

【明報專訊】公營醫療收費改革前日公布，政府提出3項措施加強病人醫療保障，當中「醫療費用減免機制」預計改良後可令合資格受惠人數由30萬增至140萬。醫管局昨日未正面回應機制放寬後醫務社工是否足夠、會否增加人手，稱會持續因應申請量檢視人手。局方亦研究推出網上申請系統，目標最快明年第二季病人可透過流動應用程式「HA Go」申請醫療費用減免。

政府提出放寬醫療費用減免機制收入及資產限額，同時擬為全民設立住院及門診費用上限，每人每年1萬元，亦將加強「自費藥械安全網」。有病人組織關注醫管局醫務社工人手有限，憂慮未能應付放寬後新增的申請。

醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅昨被多次問到醫管局醫務社工人手是否足夠、未來會否增派人手，她稱相信減免機制放寬後申請個案將增加，會持續檢視人手，又稱病人在措施改良後毋須提交無財政聯繫同住家人的資產文件，寬限期亦由12個月放寬至18個月，一系列措施正可減輕醫務社工工作量。

現時關愛基金、撒瑪利亞基金自費藥械安全網，病人已可透過網上申請。潘綺紅表示，將研究推出醫療費用減免機制網上申請系統，今年底將於「HA Go」推出「簡單版」，供病人透過系統查閱過往申請、申請有限期等，目標明年第二至三季開通網上申請，節省申請時間及減少病人親身到社工部次數。

潘亦提及，目前自費藥械安全網申請可在10日內處理，而醫療費用減免申請，則是當病人交齊文件後，醫務社工即可批出豁免書。她亦澄清，住院及門診費用1萬元「封頂」機制因不需經濟審查，故毋須醫務社工處理，具體機制稍後公布。

相關字詞﹕醫管局 公營醫療 醫療 HA Go 公營醫療收費檢討

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