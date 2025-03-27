盧寵茂：急症廉 私營縱增夜診難吸赴 明白對配套關注 「雞與雞蛋問題」需兩條腿走路

續增公營夜診 鼓勵私醫延長看診

民建聯議員梁熙昨於立法會表示，社會有意見希望勿濫用急症室，惟若小朋友晚上發燒需求醫，選擇不多，可能去急症室或私院，關注政府會否藉機增加夜間診所，令病人夜晚有選擇，「不需捱貴診金或衝急症」。

盧寵茂說，政府過去兩年一直推動基層醫療發展，目標「一人一家庭醫生」，令病人輕症可向家庭醫生求醫，而醫管局過去於流感季節和長假期前後均增加假期和夜診服務，會繼續推動。他同時鼓勵私家醫生延長診症時間及在假期提供更多服務。

74普通科門診三成設夜診 最遲開至10時

他強調，公營醫療收費改革與推動基層醫療環環相扣，若純粹增加夜診而不調整急症室收費，市民仍不會到私營診所；但如不增夜診，調整收費後市民將欠缺選擇，故需要「兩條腿走路」。

翻查資料，醫管局轄下74間普通科門診，目前只有23間提供夜診，周一至五最遲服務至晚上10時。私院方面，部分有提供急症室或24小時門診，舉例港怡設有24小時門診及急症室，仁安設有24小時急症門診中心，診費視乎不同夜診時段或日子而定（見表）。其中港怡門診診金分別為600或1000元，危急個案診金劃一1500元；仁安診金及一般收費為900、1100或1500元，滿60歲者較便宜。部分私營醫療集團如新都醫療亦在個別地區設夜診診所。

醫學會：單頭私醫受制人手

醫學會會長鄭志文指出，現時私營醫療夜診服務主要由私院及部分私營醫療集團提供，單頭私家診所因醫生和護士人手問題，較難提供夜診。他提及，過往政府曾與私營醫療合作在急症室附近設立私家門診，最終「因冇生意執咗」，強調私營醫療屆時會否提供更多夜診服務，需視乎今次急症室加價後反應，包括急症室求診人次是否減少或長期減少，私家門診求診人數是否顯著增加等。

盧：公私院差距遠 不存在推高私營收費

另外，議員劉業強關注公營醫療收費調整後部分病人會改去私院，如何確保私營機構不會趁機加價。盧寵茂稱，無確實數字預計急症室費用調整後多少病人會轉往私營市場，另引述數字稱2017年急症室加價後約5%急症室病人「出咗去」，但期望今次人數會更多。他續說，上述求診人數對於私營市場門診佔很少數，加上現時公營醫療收費仍與私營醫院相差很遠，不存在調整收費後會推高私營市場收費，形容「矮仔好難將高佬推得更高」。