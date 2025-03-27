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遙距聆訊草案通過 簡短程序優先採用

【明報專訊】立法會昨三讀通過《法院（遙距聆訊）條例草案》，正式引入賦權法院遙距聆訊的框架，現階段不適用於刑事案件正審。政務司長陳國基表示，司法機構已準備在可行情况下更頻繁使用遙距聆訊，其中簡短程序如3分鐘聆訊將優先採用；至於條例適用的刑事案程序，司法機構預計約6個月後可採用，給各方逐步適應。

引入未經授權記錄聆訊新罪

簡易治罪法院內拍攝罰則加重

《條例》同時引入未經授權而記錄或發布法院聆訊的新罪行，經公訴後可監禁5年或罰款10萬元，並將《簡易治罪條例》下在法院處所拍攝的罰則由罰款2000元提高至監禁1年及罰款5萬元。

各級法院自2020年新冠疫情後，在民事案引入遙距聆訊，但大部分刑事案因法例限制不能使用。司法機構2022年一度建議賦權在首次提訊、答辯、裁決及判刑外，刑事審訊也可用遙距聆訊，最終在法律界關注下刑事正審不予採用。

少年庭刑事正審不適用

陳國基在恢復二讀辯論時稱，司法機構經諮詢主要持份者後，認為現階段不宜在刑事審訊和少年法庭聆訊採用遙距聆訊，草案亦訂明與國安案件有關的任何法律程序，任何情况都不能遙距進行；司法機構會分階段發出實務指示，訂明操作細節。

法案委員會主席梁美芬表示，刑事案牽涉人身權利或判刑，認同現階段不用遙距聆訊。她續說，條例是提供多一個選擇，由法庭決定是否採用遙距聆訊，亦有權取消及更改遙距聆訊令。法律界林新強表示，法庭數碼化進度落後鄰近地區，作為國際法律中心應積極與時俱進。

相關字詞﹕司法機構 遙距聆訊

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