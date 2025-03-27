彭博社：長和貝萊德爭如期4．2前簽港口買賣協議

港澳辦再轉載批評 商務部加入聲討

長和本月4日發出的公告表示，長和與貝萊德牽頭財團的談判為獨家，磋商為期145天。彭博社引述知情人士稱，這幾乎沒有給其他潛在競購者如中國國有企業留下參與談判的空間。報道稱，長和沒有回覆彭博社的置評請求。

貝萊德副董事長Robert Fairbairn昨在港出席一場活動時向本報記者稱，不會評論近期備受關注的巴拿馬運河碼頭交易，認為評論並不合適。至於在活動的討論環節，他稱市場對基礎設施的需求多年來一直增長，而這需要私人資本的投入。集團會確保自己能成為其中一個重要參與者，並為股東帶來回報。

此外，在長和推進出售巴拿馬兩個碼頭等港口業務時，港澳辦網站昨再轉載《大公報》批評長和出售港口的文章，是港澳辦兩周以來第三度轉載《大公報》涉及此議題的文章。昨天港澳辦轉載文章時的標題為「長和事件持續熱議 各界籲算好國家發展大賬 『營商不顧國家利益，終究會自毀基石』」。

除了港澳辦及中聯辦接連轉載《大公報》批評長和售港口，中國商務部旗下機構研究員白明在百度發表評論文章，加入批評長和出售港口經營權沒採用全球招標價高者得方式，反而「短平快」與貝萊德達成協議，稱長和資深顧問李嘉誠及長和出售巴拿馬兩港口的行為是「在商不言商」的表現，強調此交易不「符合商業邏輯」。