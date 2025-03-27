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彭博社：長和貝萊德爭如期4．2前簽港口買賣協議

【明報專訊】彭博社昨天報道，儘管中央政府似乎不滿長和出售和記港口集團及旗下巴拿馬碼頭予美資貝萊德（Blackrock）牽頭財團，但出售計劃仍如期進行。消息人士表明，談判尚未因中國官方不滿而中斷。有關各方正敲定盡職調查、稅務、會計和其他交易條款，爭取按計劃在4月2日前簽署最終協議。

港澳辦再轉載批評 商務部加入聲討

長和本月4日發出的公告表示，長和與貝萊德牽頭財團的談判為獨家，磋商為期145天。彭博社引述知情人士稱，這幾乎沒有給其他潛在競購者如中國國有企業留下參與談判的空間。報道稱，長和沒有回覆彭博社的置評請求。

貝萊德副董事長Robert Fairbairn昨在港出席一場活動時向本報記者稱，不會評論近期備受關注的巴拿馬運河碼頭交易，認為評論並不合適。至於在活動的討論環節，他稱市場對基礎設施的需求多年來一直增長，而這需要私人資本的投入。集團會確保自己能成為其中一個重要參與者，並為股東帶來回報。

此外，在長和推進出售巴拿馬兩個碼頭等港口業務時，港澳辦網站昨再轉載《大公報》批評長和出售港口的文章，是港澳辦兩周以來第三度轉載《大公報》涉及此議題的文章。昨天港澳辦轉載文章時的標題為「長和事件持續熱議 各界籲算好國家發展大賬 『營商不顧國家利益，終究會自毀基石』」。

除了港澳辦及中聯辦接連轉載《大公報》批評長和售港口，中國商務部旗下機構研究員白明在百度發表評論文章，加入批評長和出售港口經營權沒採用全球招標價高者得方式，反而「短平快」與貝萊德達成協議，稱長和資深顧問李嘉誠及長和出售巴拿馬兩港口的行為是「在商不言商」的表現，強調此交易不「符合商業邏輯」。

相關字詞﹕港澳辦 白明 中國商務部 Robert Fairbairn 貝萊德 長和

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