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收費區設球迷村 外圍「美食海灣」攤檔料同受惠

【明報專訊】七欖賽事本周五（28日）起一連3日在啟德主場館舉辦，其間欖總在旁邊空地設置「七欖球迷村」。中國香港欖球總會商務及業務營運執行董事榮拜仁（Bryan Rennie）表示，持票者可自由往返主場館與球迷村，球迷村人數上限4000，達上限時需排隊輪候。至於主場館旁的「美食海灣」嘉年華將迎接上周五開幕後首個大型賽事，有攤檔負責人對七欖人流有信心，入貨時會「預足少少」。

昨日現場所見，「七欖球迷村」大致完成佈置，旁邊已有鐵馬架設排隊區。啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成昨向記者解釋，球迷村屬購票範圍，故會在主場館外圍驗票及安檢，球迷村將包括餐飲攤位、與球員見面活動等。

至於購票範圍外的主場館旁「美食海灣」有近30個攤檔，逢周五至日及公眾假期營業，昨有檔主到場準備。在新蒲崗設廠的手工啤品牌Deadman Brewery銷售經理阿宜表示，以往七欖賽事氣氛良好，料今年移師啟德人流會更多，相信部分人即使沒購票仍會到外圍感受氣氛。阿宜會預備更多不同款式，尤其生啤供應會「預足少少」，預計會為4款啤酒各預備3至4個酒桶，每款可售100至200杯。另一攤檔掌門精釀啤酒總經理Kris上周末提前觀察環境，認為當時人流已算不錯，對七欖期間生意展望正面，他說會先在本月及下月營業，如後勤及人手許可，日後或考慮繼續參與。

城巴設兩特別線 赴尖沙嘴中環

而主場館附近的「特別巴士／的士上落客區」，城巴將於3晚賽事結束後新設特別路線SP2A直達尖沙嘴，並在諾士佛臺附近停站，另一條特別路線SP10則前往中環蘭桂坊一帶。城巴冀特別路線刺激各區餐廳及酒吧生意。

相關字詞﹕七欖球迷村 七欖

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