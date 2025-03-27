警設控制中心應對七欖事故 被問防甩轆機制 文體旅局：恆常會議監察

七欖明日起一連3日在主場館舉行，欖總昨與啟德體育園、警方及運輸署舉辦記者會交代人流及交通配套等細節。被問到如何避體育園今次及日後辦活動再「甩轆」，文體旅局昨回應本報查詢稱，會透過恆常的會議監察和引導營運公司的工作，確保營運公司加強管理和協調，務求令到訪者有良好體驗。

啟德體育館總監（策略發展）鄧竟成昨日回應提問表示，啟德體育園是新的場地，一直累積經驗，包括與主辦方合作、加強溝通，「我們是抱着持續改善的心態」，有信心愈做愈好。

田北辰倡政府統籌體育園重大活動

田北辰建議，每次體育園有重大活動，政府應安排高層人員作活動總統籌，連同園方、主辦機構組成聯絡小組即時溝通。田稱，大型活動很多情况難料，亦有需要建立好公開溝通渠道、有統一發言。

賽事人流方面，欖總表示，截至昨日已售出4.3萬張門票，佔場地容量約九成。秀茂坪警區指揮官謝翠恩預料觀眾其間會「進進出出」，估計人流高峰明日會在下午3至6時、周六及日則在早上10時至下午3時，料每小時有約6000至7000人入場。

設多兩安檢區 未擬管制人流

謝翠恩相信不少人屬首次到場，故除以往在西橋及中央廣場設安檢區，亦會在承啟道的士落客區及美食海灣分別加設安檢區。她又稱，如無必要警方不會設置限制人流管制措施，冀減對市民及附近居民影響。

南看台「按慣例」可飲酒 視人數截龍

以往大球場舉辦的七欖賽事，滿18歲者可進入「南看台」飲酒，鄧竟成表示，啟德體育園主場館的「南看台」將有同樣安排。謝翠恩稱，因面積有限，如人數過多，會在外面入口「截龍」。

另外，七欖在主場館外設「球迷村」讓球迷聚集，不過欖總近日稱「球迷村」要較原定時間提早結束，周五及周六將會改為開放至晚上10時半，周日則改於晚上7時關閉。欖總商務及業務營運執行董事榮拜仁（Bryan Rennie）昨多次回應提問時重申，是由於要減少對鄰近居民影響。

球迷村提早結束 欖總：減影響居民

被問到舉辦演唱會結束時間可到午夜，體育園日後辦其他活動是否同樣亦受晚上時間限制，鄧竟成稱，場地有不同設施，可提供不同戶外組合，會按情况與主辦單位商討活動時間安排。至於本地樂隊Rubberband原定明晚的揭幕表演被取消，欖總重申涉及節目時間調動所致。

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