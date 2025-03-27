【Emily】王維基質疑京東App「學」HKTVmall 京東出帖未正面回應

「HKJD mall」版面相似

睇番京東App，當用戶設定為港澳地區，頁面會顯示一個「HKJD mall全港比價」嘅位置，按入去嘅版面設計與HKTVmall 版面幾相近。京東噚晚亦喺facebook發文回應王維基，但無回應有冇抄HKTVmall設計嘅問題。京東話多謝王生嘅關注，「我哋完全明白王生對於京東開拓香港市場的疑慮」，仲話既然王生開咗個頭，就宣布京東App會推行買電器免費上門安裝嘅優惠。

王維基喺facebook話，佢賣煲嘅標價499港元，京東賣差唔多樣嘅煲，售338元人民幣，王問：「真係平啲？」佢話佢哋賣嘅係瑞士製造，京東賣嘅係另一牌子。佢又話「為什麼你的『買貴即賠』只包括百佳、惠康、百老匯和豐澤？為什麼不包括我們HKTVmall在內？」，「係睇我唔起，定抑或因為唔夠我哋平？」並稱「你兵不厭詐，我兵來將擋，我哋要努力」。