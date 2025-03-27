明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】王維基質疑京東App「學」HKTVmall 京東出帖未正面回應

【明報專訊】內地巨型電商攻港動作不斷，當中京東（9618）宣傳「買貴即賠」，搶佔香港市場。營運HKTVmall嘅香港科技探索（1137），公司副主席兼行政總裁王維基噚日公開話：「都幾好笑，堂堂京東的Apps，竟然八九成模仿我們HKTVmall，連圖案都『學』得似模似樣，把我們抬舉了。」

「HKJD mall」版面相似

睇番京東App，當用戶設定為港澳地區，頁面會顯示一個「HKJD mall全港比價」嘅位置，按入去嘅版面設計與HKTVmall 版面幾相近。京東噚晚亦喺facebook發文回應王維基，但無回應有冇抄HKTVmall設計嘅問題。京東話多謝王生嘅關注，「我哋完全明白王生對於京東開拓香港市場的疑慮」，仲話既然王生開咗個頭，就宣布京東App會推行買電器免費上門安裝嘅優惠。

王維基喺facebook話，佢賣煲嘅標價499港元，京東賣差唔多樣嘅煲，售338元人民幣，王問：「真係平啲？」佢話佢哋賣嘅係瑞士製造，京東賣嘅係另一牌子。佢又話「為什麼你的『買貴即賠』只包括百佳、惠康、百老匯和豐澤？為什麼不包括我們HKTVmall在內？」，「係睇我唔起，定抑或因為唔夠我哋平？」並稱「你兵不厭詐，我兵來將擋，我哋要努力」。

上 / 下一篇新聞

警設控制中心應對七欖事故 被問防甩轆機制 文體旅局：恆常會議監察
警設控制中心應對七欖事故 被問防甩轆機制 文體旅局：恆常會議監察
收費區設球迷村 外圍「美食海灣」攤檔料同受惠
收費區設球迷村 外圍「美食海灣」攤檔料同受惠
彭博社：長和貝萊德爭如期4．2前簽港口買賣協議
彭博社：長和貝萊德爭如期4．2前簽港口買賣協議
國泰周日低飛維港 紀念啟德機場百年
國泰周日低飛維港 紀念啟德機場百年
遙距聆訊草案通過 簡短程序優先採用
遙距聆訊草案通過 簡短程序優先採用
盧寵茂：急症廉 私營縱增夜診難吸赴 明白對配套關注 「雞與雞蛋問題」需兩條腿走路
盧寵茂：急症廉 私營縱增夜診難吸赴 明白對配套關注 「雞與雞蛋問題」需兩條腿走路
醫局澄清「最多4周藥」屬計費單位 仍可領24周
醫局澄清「最多4周藥」屬計費單位 仍可領24周
醫費減免擬可網上申請 冀明年第二季推
醫費減免擬可網上申請 冀明年第二季推
房協粉嶺觀塘推1604伙 市價七折 「峻然」與舊項目「朗然」同區 後者未揀樓
房協粉嶺觀塘推1604伙 市價七折 「峻然」與舊項目「朗然」同區 後者未揀樓
「峻然」廁所屬預製組件 間隔禁改
「峻然」廁所屬預製組件 間隔禁改
寄澳洲包裹藏5蛇5守宮 警列虐待動物
寄澳洲包裹藏5蛇5守宮 警列虐待動物
過渡期續發紙本告票 6．15起電郵短訊派牛肉乾 雙軌並行
過渡期續發紙本告票 6．15起電郵短訊派牛肉乾 雙軌並行
威脅職員報警即殺人 內地男假槍劫金舖囚10年半
威脅職員報警即殺人 內地男假槍劫金舖囚10年半
等轉院其後不治 老婦出血等35小時 醫院催救護車11次
等轉院其後不治 老婦出血等35小時 醫院催救護車11次
扮內地官員電騙案 19歲男生涉冒警收「保證金」
扮內地官員電騙案 19歲男生涉冒警收「保證金」
冒警屈藏毒 男子騙中學生4.7萬還押
冒警屈藏毒 男子騙中學生4.7萬還押
白衣人案重審 官提被告是否涉案鞋唯一物主
白衣人案重審 官提被告是否涉案鞋唯一物主
平治電車撞壆撼路牌 司機一度被困
平治電車撞壆撼路牌 司機一度被困
「關愛隊工作報告數字不能反映成果」 麥美娟：南區荃灣兩隊服務期延長 看齊他區
「關愛隊工作報告數字不能反映成果」 麥美娟：南區荃灣兩隊服務期延長 看齊他區
甯漢豪研推「按實補價」 議員料加快北都發展
甯漢豪研推「按實補價」 議員料加快北都發展
粵港澳消防應急演練 粵澳人員4小時抵港
粵港澳消防應急演練 粵澳人員4小時抵港
男子涉轉播電視頻道 開網站收會員牟利
男子涉轉播電視頻道 開網站收會員牟利
海南香港簽合作備忘 准醫護社工海南執業
海南香港簽合作備忘 准醫護社工海南執業
活在灣區：買港醫保大灣區就醫擁優勢 輪候時間短藥費較廉或可獲全數賠償
活在灣區：買港醫保大灣區就醫擁優勢 輪候時間短藥費較廉或可獲全數賠償
【Emily】港登公共交通「世一」 頭5位都喺亞洲
【Emily】港登公共交通「世一」 頭5位都喺亞洲
【Emily】「大班樓」「永」躋「亞洲50餐廳」亞季 另5間上榜
【Emily】「大班樓」「永」躋「亞洲50餐廳」亞季 另5間上榜
【Emily】浸大70周年校慶辦標誌標語賽 勝出獎萬元
【Emily】浸大70周年校慶辦標誌標語賽 勝出獎萬元
【Emily】人才辦登陸小紅書 孫玉菡拍片發任務
【Emily】人才辦登陸小紅書 孫玉菡拍片發任務
【Emily】日總領事Airside《城寨》打卡食叉飯
【Emily】日總領事Airside《城寨》打卡食叉飯