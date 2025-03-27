冒警屈藏毒 男子騙中學生4.7萬還押

事主袋中「搜出」白色粉末

收錢「擺平」索安家費

被告梁偉傑（現59歲，案發時任運輸工）承認案情指出，2012年11月陳姓事主獨自在天水圍銀座消遣，其間被告拍陳的膊頭自稱警察及很快地展示一張類似警察委任證的證件，然後帶陳到附近銀行後門搜身。被告在陳的斜孭袋「搜出」一小包白色粉末，聲稱陳涉藏毒及要帶返警署。

陳在途中哭訴及否認粉末屬於他，被告提議可幫陳擺平事件，並取走陳銀包內的800元。及後兩個月內，被告四度到陳就讀的學校外等候對方，以調查陳手機內容及「識得警署內檔案室的人」可幫陳取消調查檔案等為由，盜竊陳的手機及詐騙共5650元。

後來被告藉詞同事因為幫助陳而被捕，需支付「安家費」，以及需要金錢與黑社會談判解決陳的麻煩，索取大額金錢。陳自掏腰包外還多次向同學籌錢，向被告支付逾4.1萬元。陳的一名同學的母親曾拒絕向陳借錢並揭發事件，警方調查後拘捕被告，被告反指是陳搶走他裝有11萬人民幣的手提包後被捉到，陳求饒及稱會分期償還涉款。

案情另指出，被告於2013年被捕後棄保潛逃，至2024年在羅湖管制站再次被捕。

【案件編號：DCCC 726/24 】