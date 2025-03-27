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港聞

港聞二

等轉院其後不治 老婦出血等35小時 醫院催救護車11次

【明報專訊】84歲佛教醫院女病人2022年腸道出血，因新冠疫情肆虐而苦候多時才獲轉送伊利沙伯醫院治理，最終不治，死因庭昨續審。佛教醫院醫生確認，以往救護車會在15分鐘內抵達，事發時醫護最少11次催促消防處，救護車在近35小時後才到院載走事主。病理學醫生表示，事主直接死因是慢性缺血性心臟病急性發作，大腸腺瘤及肺炎亦令其身體惡化。

事主司徒彩梨生於1938年，2022年3月8日在伊院離世。佛教醫院內科醫生田輝引述醫療紀錄稱，留醫該院的事主於2022年3月5日零時45分大便出血，醫護按P1（緊急服務）標準召救護車將她送往伊院，同時處方藥物，成功止血，但她在3月6日早上6時半再出血。田稱，平時救護車會在15分鐘內到場，惟在疫情下救護車供不應求，終在3月6日上午11時31分才到達。

佛教醫院醫生作供：

不認為消防處派車敷衍

田輝又說，佛教醫院不設化驗室服務，須將血液樣本送往伊院，而事主將被轉送伊院，因此沒為她驗血。田強調，事主在等候時一直獲治療，但醫護若能預計延誤及有相關設備，或能「做多啲」。田回應事主幼子孔煥成的提問，稱不認為消防處派車時態度敷衍。

指轉院後事主無再出血

伊院醫生：心臟問題非新消息

伊院內科醫生徐芷珩稱，事主3月6日送返伊院後腸道沒再出血，而經驗血及輸血後，血色素由3.9升至7.9，考慮到她年長及本身貧血，回升程度算滿意。對於事主3次心臟停頓後離世，家屬在庭上稱對此愕然，徐則稱事主的心臟問題並非新消息，事主曾獲處方相關藥物。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 123/23】

（死因研訊）

相關字詞﹕佛教醫院 伊利沙伯醫院 新冠疫情 死因研訊 心臟病

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