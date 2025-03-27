威脅職員報警即殺人 內地男假槍劫金舖囚10年半

被告謝斌龍（48歲，清潔工人）承認於2019年3月14日，在深水埗桂林街一間金舖劫去112件金飾，總值約133萬元。法官引述辯方求情時提到，被告受同案男子陳玲佳誤導犯案，陳行劫前把玩具槍交予被告。法官判刑時分析，被告是為行劫而來港，亦獲同黨協助，形容事件有預謀和精心策劃。

控方案情指出，2019年3月14日清晨6時許，穿棕色外套的被告經羅湖口岸來港，同日早上約9至10時，被告和陳玲佳在深水埗一帶徘徊，並換上黑色外套。上午10時19分，被告獨自走入涉案金舖，向兩名職員亮出疑似手槍聲稱打劫，警告勿報警否則殺人。被告劫走總值約133萬的112件金飾，包括64條金鏈、38條金手鏈，以及10條金吊墜。

被告離開金舖後於欽州街附近一條後巷跟陳玲佳會合，並把載有贓物的斜孭袋交予陳，其後陳把該斜孭袋放入一個方格袋。

贓物交同黨後離港

2023年再入境即被捕

同日下午，被告循深圳灣口岸離港，陳玲佳則手持上述方格袋和一個行李箱進入牛頭角上邨常盛樓。同月26日，警方到陳玲佳胞弟陳玲昌的常盛樓單位搜查，起回64件總值75.6萬的珠寶。至2023年4月9日，被告從尖沙嘴中國客運碼頭入境本港時，被警方以搶劫罪拘捕。

翻查資料，涉嫌在案中保管贓物的陳玲佳和陳玲昌，2020年於區域法院承認一項處理贓物罪，分別被判監26個月及20個月。

【案件編號：HCCC22/24】