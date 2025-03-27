過渡期續發紙本告票 6．15起電郵短訊派牛肉乾 雙軌並行

可轉數快等網上繳罰款

立法會去年6月通過修例，容許警方以電子方式發出交通違例事項告票，運輸署已於去年11月起在車主及駕駛執照持有人處理車輛牌照及駕駛執照申請或續期時，蒐集電話號碼或電郵地址以供警方發出電子告票，未到期續牌者亦可自行填表向署方提供資料。運輸署早前預計將需蒐集260萬人資料，包括250萬名駕駛執照持有人及60萬名車主，當中約50萬名車主同時為駕駛執照持有人。

兩成車主司機已登記聯絡方式

運輸署昨回覆本報稱，截至前日（25日）有約53.4萬名車主或駕駛執照持有人已向署方提交電子聯絡方式，佔總數約兩成，預計有關數字將穩步上升。換言之6月15日起，全港將有至少逾50萬名車主或司機一旦違例會同時循電子及紙本方式收到告票，未提供電子聯絡方式者僅照舊收到紙本告票。

運輸及物流局與警方昨向立法會提交文件，公布電子交通執法實施日期。 警方於文件稱，日後接到電子告票的市民除可以傳統方式，例如自動櫃員機、繳費靈、郵遞、郵政局櫃位等清繳罰款，亦可透過警方新推出的電子交通執法專屬網站及流動應用程式核實及查閱告票，並繳交罰款。警方稱，該網站及應用程式已通過負載測試和壓力測試。

商用車待市民適應後分段推

至於的士、貨車等商用車如何處理電子告票，警方稱會在市民適應電子告票運作後，於專屬網站及應用程式分階段推出「車輛告票管理系統」，擁有或駕駛公司名義登記，或屬商用車輛的車主及司機，將可在網站或應用程式安排其他人協助處理電子告票，減輕車主或公司管理人員行政負擔。

翻查資料，當局提修例時曾表示，商用車車主日後在網站或應用程式系統開帳戶後，可指定司機及打理人透過帳戶收告票，司機值班時掃描類似現時「易通行」的二維碼，便可收到電子告票。