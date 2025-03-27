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活在灣區

港聞二

活在灣區：買港醫保大灣區就醫擁優勢 輪候時間短藥費較廉或可獲全數賠償

【明報專訊】隨着香港人口老化問題愈趨嚴重，政府醫療開支負擔亦日益沉重，公營醫療收費改革方案近日相繼出台，包括急症、住院、專科門診及檢查等費用的調整。面對持續增長的醫療需求，許多港人選擇投保自願醫保（VHIS），以應對未來可能面臨的沉重醫療費用負擔。另一方面，隨着內地和香港兩地交流愈來愈頻繁，愈來愈多香港人因工作、生活或旅遊的需要，選擇在深圳或廣州等大灣區城市就醫。由於內地醫院收費較香港低，若選擇香港保險公司的內地指定名單醫院，投保後北上就醫一般都不用自掏腰包。

明報記者 龍彩霞

北上熱潮已逐漸從餐飲及零售消費伸延至就醫、定居以及退休。隨着內地醫療體系的發展愈趨完善，加上政府的補貼措施，以及內地較低的醫療費用和較短的輪候時間等，都成為招徠港人北上就醫的誘因，使愈來愈多港人選擇前往大灣區看病。隨着內地醫療發展，港人跨境就醫的項目從最初的洗牙、體檢等逐步擴展至專科檢查和手術，例如腿骨手術和癌症治療等。不少港人表示香港醫院的輪候時間較長，在公營醫院等待做手術的時間會更長，而相同項目如選擇私營醫院做收費則較高。因此，跨境就醫能夠既可以減少求診者的輪候時間，同時使患者以較實惠的價格盡快獲得治療。

病人：標靶藥費相差逾7倍

事實上，香港醫療市場規模有限，政府與藥廠的議價能力較弱，許多罕見病藥物及癌症標靶治療藥物的費用高昂，其中一些藥物甚至未被納入醫管局的藥物名冊，導致患者需自費購買高昂藥物，一旦患病有可能耗盡積蓄。相反，內地國家醫療保障局統一向藥廠採購藥物，並以納入醫保藥品目錄為誘因，要求降價。納入醫保藥品目錄意味着企業的藥物可以進入主要市場銷售，加上內地擁有龐大的人口基數和藥品需求，故企業更願意降低價格以增加銷售量。有北上購藥的癌症患者反映，在香港公立醫院購買標靶藥的費用為每月3.6萬元，在內地的藥費約需4000元人民幣（約4280港元），兩者相差逾7倍。

需選擇保險公司指定醫院

不少投保人在香港私家醫院就醫未必可以全數獲賠償，而內地醫療費用較低，是否可獲全數賠償？Bowtie剛發表報告指出，投保人最好在指定內地醫院就醫，若牽涉中國內地的指定醫院名單以外的中國醫院，超出指定病房級別引致的醫療費用，均將按「標準計劃」的賠償限額賠償。換句話說，如果在內地就醫，又想享有全數賠償的話，便要選擇中國內地的指定醫院名單。多家保險公司已建立了跨境醫療網絡，有覆蓋超過2000家內地三甲醫院，方便投保人在內地就醫，亦有保險公司直付服務涵蓋北上廣深等50個城市，讓港人毋須墊付現金。而近期多家保險公司與和睦家等內地高端私立醫院合作，提供便利的就醫服務。多家保險公司都規定若在預先認可的內地醫療機構就診，投保人可以直接享受理賠服務，毋須擔心資金周轉問題。

部分保險公司要預先批核

香港的醫療服務質素高，惟費用都相對較高，就算有自願醫保，有些情况下自己都要負擔一部分費用。深圳或廣州的醫療費用通常比香港低，對於一些不太複雜或活動自如的病人，可能會更加經濟實惠；有些保險公司可能要求投保人接受治療之前攞到預先批核，否則可能影響賠償。有些計劃會要求投保人支付一定的自付額，才可以賠大灣區醫療費用。另外，因為深圳或廣州醫院病房收費較香港為低，所以個別醫保計劃，可以將指定病房升級至標準私人病房，不妨留意。

多數VHIS產品支持電子理賠，具體流程如下：

（1）就診後保留內地醫院正式收據；

（2）透過保險公司App上傳文件；

（3）平均3至5個工作日完成審核；

（4）賠款直接存入投保人指定銀行戶口。

部分計劃如「藍十字智選醫療保」提供粵港澳大灣區專屬快速理賠通道，進一步簡化了理賠流程。

留意需保留理賠文件

儘管自願醫保在大灣區城市就醫有許多優勢，但投保人在使用時仍需注意以下幾點：在選擇醫療機構時，必須選擇保險公司合作的醫院，這樣才能確保獲得理賠。若選擇非合作醫院，將無法享受保險保障，甚至可能需要自行承擔全部醫療費用。跨境理賠的流程不同於香港的理賠流程，投保人需提前了解並熟悉相關要求，以免因流程不當而延誤理賠。根據香港保險業監管局的數據，2023年自願醫保內地理賠個案按年增長47%，顯示跨境醫療需求持續上升。隨着「粵港澳大灣區醫療一體化」政策的推進，預計將有更多保險公司推出專屬大灣區的醫療產品，香港自願醫保計劃可為在內地生活的港人提供醫療保障。然而，在投保和使用自願醫保時，消費者應詳細比較各計劃的內地合作網絡、理賠流程及附加服務，並定期審視保障範圍以配合個人需求變化。

最後，要注意在內地就診時，投保人需保留必要的理賠文件，包括：

（1）加蓋醫院公章的費用明細；

（2）主治醫生簽字的診斷證明；

（3）官方收據原件。

[活在灣區]

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