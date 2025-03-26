明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

聖保羅書院學生打架 校方：朋輩誤會引起

【明報專訊】網上近日流傳中西區傳統男名校聖保羅書院有學生在課室打架的兩條短片，其中一段長約50秒的短片中，兩男生揮拳相向，一人被摔倒地，再遭腳踏心口；另一片段有男生向同學頭部揮拳，有同學上前勸阻。教育局昨回覆證實事發於聖保羅書院，兩條短片分別涉及兩年前及上月的「學生肢體衝突事件」，校方已跟進並支援受影響學生，局方亦提醒該校加強訓輔工作。

聖保羅書院校長源廸恩昨去信家長，稱該校訓導組已即時介入，又指其中一條片事發於兩年前，學生發生因口角而起的肢體衝突，當中一名涉事學生已離校，訓導組並已處分所有涉事學生，包括通知家長及記錄在案，亦為目睹的同學提供情緒支援。源續稱，另一片段發生於上月，經調查後，發現事件因朋輩間誤會而起。

一片段兩年前發生 一學生已離校

源廸恩稱，校方高度關注事件，強調絕不容許任何形式的校園暴力；他理解家長有擔憂，稱該校定期舉辦反欺凌活動，亦為學生提供改過遷善的機會。

根據Instagram流傳片段，其中長約50秒的短片，兩個戴口罩的男生互相揮拳，尾末其中一個男生被摔倒在地上大哭，再被人在心口踩一腳，當時有同學在旁拍片及起哄，有人高呼「我唔知咩事㗎！」亦有同學問該男生「有沒有事」。另一長約30秒的短片兩個男生在白板前互相喝罵，其間有同學上前勸阻。

上 / 下一篇新聞

簡樸房擬增設「倒數期」 禁訂新租約 寬限期延至36個月 屆滿前半年未獲認證不能放租
簡樸房擬增設「倒數期」 禁訂新租約 寬限期延至36個月 屆滿前半年未獲認證不能放租
簡屋造價較原估算減23%至210億 住戶5年慳75億租金
簡屋造價較原估算減23%至210億 住戶5年慳75億租金
Art Central推傳奇專題 冀觀眾深入歷史 500作品今展出 包括拍攝三島由紀夫《薔薇刑》
Art Central推傳奇專題 冀觀眾深入歷史 500作品今展出 包括拍攝三島由紀夫《薔薇刑》
漁護署擬推本土優質認證 漁農品掃描標籤知產地
漁護署擬推本土優質認證 漁農品掃描標籤知產地
港深西部鐵路 洪水橋15分鐘到前海 全線擬設5站 香港段隧道交深圳設計
港深西部鐵路 洪水橋15分鐘到前海 全線擬設5站 香港段隧道交深圳設計
更換大型空調裝置 港鐵料末季完成
更換大型空調裝置 港鐵料末季完成
籲網約車牌照勿設上限 Uber：可徵乘客服務稅平衡的士利益
籲網約車牌照勿設上限 Uber：可徵乘客服務稅平衡的士利益
港鐵非載客巴士起火焚毁
港鐵非載客巴士起火焚毁
疫情轉院等一日 腸出血八旬婦不治 家屬質疑首次轉院未經同意 牌板紀錄羅生門
疫情轉院等一日 腸出血八旬婦不治 家屬質疑首次轉院未經同意 牌板紀錄羅生門
涉盜屋苑管理費213萬 兩物管主任一認罪還押
涉盜屋苑管理費213萬 兩物管主任一認罪還押
民主黨下月特別會員大會 授權中委處理解散
民主黨下月特別會員大會 授權中委處理解散
秀茂坪郵局郵筒縱火 3個月兩宗
秀茂坪郵局郵筒縱火 3個月兩宗
與胡兆英任職公司合作 酒店合謀定價罰款10萬
與胡兆英任職公司合作 酒店合謀定價罰款10萬
7．21非白衣人案 再多一人上訴
7．21非白衣人案 再多一人上訴
貨櫃碼頭貨車倒駛 後輪壓過路女子
貨櫃碼頭貨車倒駛 後輪壓過路女子
灣區熱搜：化廢氣為寶 「純碳」種蔬快靚正 雙碳實驗室研發氣肥種植 助減排解糧食危機
灣區熱搜：化廢氣為寶 「純碳」種蔬快靚正 雙碳實驗室研發氣肥種植 助減排解糧食危機
灣區熱搜：雙碳實驗室伙科大廣州創立 減碳「頂天立地」
灣區熱搜：雙碳實驗室伙科大廣州創立 減碳「頂天立地」
灣區熱搜：建數據庫「打假」 陳皮20分鐘「溯源」不靠聞
灣區熱搜：建數據庫「打假」 陳皮20分鐘「溯源」不靠聞
灣區熱搜：話你知：新會陳皮「廣東三寶」之首 由茶枝柑製
灣區熱搜：話你知：新會陳皮「廣東三寶」之首 由茶枝柑製
【Emily】輕鐵5月推周末假日「貓狗同行」 $99電子證月內無限搭 須放袋留車尾
【Emily】輕鐵5月推周末假日「貓狗同行」 $99電子證月內無限搭 須放袋留車尾
【Emily】商會推的士義載 送DSE考生一程
【Emily】商會推的士義載 送DSE考生一程
【Emily】調查：96%受訪者牙齒酸蝕 「以酸代甜」料元兇
【Emily】調查：96%受訪者牙齒酸蝕 「以酸代甜」料元兇
【Emily】馬斯克阿媽訪港 同牛津校長談女性領導力
【Emily】馬斯克阿媽訪港 同牛津校長談女性領導力
【Emily】啟德體育園下月嘉年華 黃金寶教玩平衡車
【Emily】啟德體育園下月嘉年華 黃金寶教玩平衡車
【Emily】城大「上京」搞校友晚宴 馮巍少有露面
【Emily】城大「上京」搞校友晚宴 馮巍少有露面