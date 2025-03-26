聖保羅書院學生打架 校方：朋輩誤會引起

【明報專訊】網上近日流傳中西區傳統男名校聖保羅書院有學生在課室打架的兩條短片，其中一段長約50秒的短片中，兩男生揮拳相向，一人被摔倒地，再遭腳踏心口；另一片段有男生向同學頭部揮拳，有同學上前勸阻。教育局昨回覆證實事發於聖保羅書院，兩條短片分別涉及兩年前及上月的「學生肢體衝突事件」，校方已跟進並支援受影響學生，局方亦提醒該校加強訓輔工作。
聖保羅書院校長源廸恩昨去信家長，稱該校訓導組已即時介入，又指其中一條片事發於兩年前，學生發生因口角而起的肢體衝突，當中一名涉事學生已離校，訓導組並已處分所有涉事學生，包括通知家長及記錄在案，亦為目睹的同學提供情緒支援。源續稱，另一片段發生於上月，經調查後，發現事件因朋輩間誤會而起。
一片段兩年前發生 一學生已離校
源廸恩稱，校方高度關注事件，強調絕不容許任何形式的校園暴力；他理解家長有擔憂，稱該校定期舉辦反欺凌活動，亦為學生提供改過遷善的機會。
根據Instagram流傳片段，其中長約50秒的短片，兩個戴口罩的男生互相揮拳，尾末其中一個男生被摔倒在地上大哭，再被人在心口踩一腳，當時有同學在旁拍片及起哄，有人高呼「我唔知咩事㗎！」亦有同學問該男生「有沒有事」。另一長約30秒的短片兩個男生在白板前互相喝罵，其間有同學上前勸阻。