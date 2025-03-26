聖保羅書院學生打架 校方：朋輩誤會引起

聖保羅書院校長源廸恩昨去信家長，稱該校訓導組已即時介入，又指其中一條片事發於兩年前，學生發生因口角而起的肢體衝突，當中一名涉事學生已離校，訓導組並已處分所有涉事學生，包括通知家長及記錄在案，亦為目睹的同學提供情緒支援。源續稱，另一片段發生於上月，經調查後，發現事件因朋輩間誤會而起。

一片段兩年前發生 一學生已離校

源廸恩稱，校方高度關注事件，強調絕不容許任何形式的校園暴力；他理解家長有擔憂，稱該校定期舉辦反欺凌活動，亦為學生提供改過遷善的機會。

根據Instagram流傳片段，其中長約50秒的短片，兩個戴口罩的男生互相揮拳，尾末其中一個男生被摔倒在地上大哭，再被人在心口踩一腳，當時有同學在旁拍片及起哄，有人高呼「我唔知咩事㗎！」亦有同學問該男生「有沒有事」。另一長約30秒的短片兩個男生在白板前互相喝罵，其間有同學上前勸阻。