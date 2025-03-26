涉盜屋苑管理費213萬 兩物管主任一認罪還押

被告翁浚峰（27歲）及黃兆泉（32歲）同被控於2018年1月至9月偷竊約213萬元，該筆款項屬海悅花園業主立案法團的財產。翁昨日在區院認罪，還押候判；黃則擬不認罪受審，該案將於今年6月9日審訊，並准保釋候審。

兩人保管存放現金抽屜鎖匙

認罪被告記帳 另一人處理帳戶

認罪被告翁浚峰承認案情指，2015年9月，海悅花園業主立案法團開始僱用威格斯物業管理及警衛服務有限公司管理屋苑。2017年5月和7月，黃兆泉和翁浚峰先後獲威格斯聘用為助理物業主任，兩人皆會處理收取海悅花園管理費等事宜，並分別保管存放管理費現金和支票的僅有兩條抽屜鎖匙。兩人並協議由翁負責記帳，黃則負責把現金和支票存入業主立案法團中銀戶口。

法團支票未兌現揭發

不認罪被告：有事我一個人孭

至2018年9月，屋苑業主立案法團發出兩張支票，支付屋苑清潔和保安費，但該兩張支票因銀行戶口存款不足而未能兌現。同年10月15日，屋苑業主立案法團開會查究未能兌現支票的原因，終揭發本案。

案情又指，2018年1至9月，海悅花園應收取630萬元管理費，惟屋苑業主立案法團戶口僅收到417萬。警方調查亦發現，2018年8至10月，翁浚峰曾向黃兆泉發WhatsApp信息稱，「係（喺）11月收咗七十幾萬，入得三十幾萬，仲有四十幾萬去咗邊」；「我岩岩（啱啱）睇戶口得返60幾萬，驚佢地（哋）開會又講」。黃則提到，「有咩事我一個人咩（孭）」；「如果畀人check數好大禍（鑊）」；「我知有好多野（嘢）害左（咗）你……」警方同時證實，在涉案時段，翁的銀行帳戶沒有不尋常入帳紀錄。

【案件編號：DCCC 907/23】