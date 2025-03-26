疫情轉院等一日 腸出血八旬婦不治 家屬質疑首次轉院未經同意 牌板紀錄羅生門

事主司徒彩梨生於1938年，2022年3月8日在伊院離世。本案由死因裁判官林希維審理，死因研訊主任為大律師陳富傑。有利害關係方為醫管局，由大律師馮國礎代表。事主兩名兒子列席研訊。

事主幼子孔煥成供稱，家中只有他與母親同住，母親患糖尿病及腎病，2022年2月6日不適​到伊院求醫，確診細菌入血，留醫至同年3月2日轉到佛教醫院做復康治療。

首次伊院轉佛教醫院復康治療

後病情惡化 再轉送伊院

孔稱母親3月5日凌晨因直腸出血須再送返伊院，但在第五波疫情下救護車不足，至3月6日早上才轉院，同日及翌日均曾心臟停頓，醫生稱心外壓令她肋骨折斷。孔遂同意「再落去都冇意思」，放棄急救，事主其後離世。

伊院急症室醫生陳俊羲表示，事主2月6日入院時主要因急性腎衰竭而腳腫、肺積水及水腫，也可能會出現急性冠心病，須在內科留醫。伊院內科醫生高瀚揚稱，事主確診由克雷伯氏菌引起的敗血症、尿道炎、心律不正、貧血。高稱，事主病情穩定後轉到佛教醫院繼續接受靜脈注射抗生素及復康治療。

林官提問下，高瀚揚解釋轉院決定，指伊院是急症醫院，事主在院內大部分時間卧牀，但佛教醫院協助病人復康的職員人手較多。他說事主接受的抗生素療程須在醫院進行，加上醫護會在復康治療時觀察其步行能力，之後才能判斷是否可出院。

長子指首次轉院 母稱想回家

事主長子聽罷，稱母親想回家，質疑為何醫護要快速將她轉送佛教醫院。長子說：「好似通知後，未得我​哋同意就轉咗去？」馮國礎指出，根據牌板，醫護曾解釋轉院安排，家屬確認轉院。高醫生引述與家屬的通話紀錄稱，當時事主其中一名兒子感染新冠病毒，事主在這背景下轉院。

長子問及處方藥物帶來的流血風險；高醫生回應稱，當時只讓事主繼續服用阿士匹靈，而抗凝血藥雖可預防中風，但會增加流血風險，經考慮後沒向她提供。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 123/23】

明報記者

（死因研訊）