明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

疫情轉院等一日 腸出血八旬婦不治 家屬質疑首次轉院未經同意 牌板紀錄羅生門

【明報專訊】84歲老婦2022年入住佛教醫院時直腸出血，因新冠疫情肆虐而苦等逾24小時才獲救護車送往伊利沙伯醫院治理，兩天後不治。死因庭昨展開首日研訊，醫療紀錄顯示事主本留醫伊院，後被轉送佛教醫院做復康治療。事主長子質疑醫護未經家屬同意下將有意出院的事主轉送佛教醫院。牌板紀錄則顯示，家屬收到轉院通知後沒表示不同意；醫生供稱事主療程須在醫院進行。

事主司徒彩梨生於1938年，2022年3月8日在伊院離世。本案由死因裁判官林希維審理，死因研訊主任為大律師陳富傑。有利害關係方為醫管局，由大律師馮國礎代表。事主兩名兒子列席研訊。

事主幼子孔煥成供稱，家中只有他與母親同住，母親患糖尿病及腎病，2022年2月6日不適​到伊院求醫，確診細菌入血，留醫至同年3月2日轉到佛教醫院做復康治療。

首次伊院轉佛教醫院復康治療

後病情惡化 再轉送伊院

孔稱母親3月5日凌晨因直腸出血須再送返伊院，但在第五波疫情下救護車不足，至3月6日早上才轉院，同日及翌日均曾心臟停頓，醫生稱心外壓令她肋骨折斷。孔遂同意「再落去都冇意思」，放棄急救，事主其後離世。

伊院急症室醫生陳俊羲表示，事主2月6日入院時主要因急性腎衰竭而腳腫、肺積水及水腫，也可能會出現急性冠心病，須在內科留醫。伊院內科醫生高瀚揚稱，事主確診由克雷伯氏菌引起的敗血症、尿道炎、心律不正、貧血。高稱，事主病情穩定後轉到佛教醫院繼續接受靜脈注射抗生素及復康治療。

林官提問下，高瀚揚解釋轉院決定，指伊院是急症醫院，事主在院內大部分時間卧牀，但佛教醫院協助病人復康的職員人手較多。他說事主接受的抗生素療程須在醫院進行，加上醫護會在復康治療時觀察其步行能力，之後才能判斷是否可出院。

長子指首次轉院 母稱想回家

事主長子聽罷，稱母親想回家，質疑為何醫護要快速將她轉送佛教醫院。長子說：「好似通知後，未得我​哋同意就轉咗去？」馮國礎指出，根據牌板，醫護曾解釋轉院安排，家屬確認轉院。高醫生引述與家屬的通話紀錄稱，當時事主其中一名兒子感染新冠病毒，事主在這背景下轉院。

長子問及處方藥物帶來的流血風險；高醫生回應稱，當時只讓事主繼續服用阿士匹靈，而抗凝血藥雖可預防中風，但會增加流血風險，經考慮後沒向她提供。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 123/23】

明報記者

（死因研訊）

上 / 下一篇新聞

簡樸房擬增設「倒數期」 禁訂新租約 寬限期延至36個月 屆滿前半年未獲認證不能放租
簡樸房擬增設「倒數期」 禁訂新租約 寬限期延至36個月 屆滿前半年未獲認證不能放租
簡屋造價較原估算減23%至210億 住戶5年慳75億租金
簡屋造價較原估算減23%至210億 住戶5年慳75億租金
Art Central推傳奇專題 冀觀眾深入歷史 500作品今展出 包括拍攝三島由紀夫《薔薇刑》
Art Central推傳奇專題 冀觀眾深入歷史 500作品今展出 包括拍攝三島由紀夫《薔薇刑》
漁護署擬推本土優質認證 漁農品掃描標籤知產地
漁護署擬推本土優質認證 漁農品掃描標籤知產地
港深西部鐵路 洪水橋15分鐘到前海 全線擬設5站 香港段隧道交深圳設計
港深西部鐵路 洪水橋15分鐘到前海 全線擬設5站 香港段隧道交深圳設計
更換大型空調裝置 港鐵料末季完成
更換大型空調裝置 港鐵料末季完成
籲網約車牌照勿設上限 Uber：可徵乘客服務稅平衡的士利益
籲網約車牌照勿設上限 Uber：可徵乘客服務稅平衡的士利益
港鐵非載客巴士起火焚毁
港鐵非載客巴士起火焚毁
涉盜屋苑管理費213萬 兩物管主任一認罪還押
涉盜屋苑管理費213萬 兩物管主任一認罪還押
聖保羅書院學生打架 校方：朋輩誤會引起
聖保羅書院學生打架 校方：朋輩誤會引起
民主黨下月特別會員大會 授權中委處理解散
民主黨下月特別會員大會 授權中委處理解散
秀茂坪郵局郵筒縱火 3個月兩宗
秀茂坪郵局郵筒縱火 3個月兩宗
與胡兆英任職公司合作 酒店合謀定價罰款10萬
與胡兆英任職公司合作 酒店合謀定價罰款10萬
7．21非白衣人案 再多一人上訴
7．21非白衣人案 再多一人上訴
貨櫃碼頭貨車倒駛 後輪壓過路女子
貨櫃碼頭貨車倒駛 後輪壓過路女子
灣區熱搜：化廢氣為寶 「純碳」種蔬快靚正 雙碳實驗室研發氣肥種植 助減排解糧食危機
灣區熱搜：化廢氣為寶 「純碳」種蔬快靚正 雙碳實驗室研發氣肥種植 助減排解糧食危機
灣區熱搜：雙碳實驗室伙科大廣州創立 減碳「頂天立地」
灣區熱搜：雙碳實驗室伙科大廣州創立 減碳「頂天立地」
灣區熱搜：建數據庫「打假」 陳皮20分鐘「溯源」不靠聞
灣區熱搜：建數據庫「打假」 陳皮20分鐘「溯源」不靠聞
灣區熱搜：話你知：新會陳皮「廣東三寶」之首 由茶枝柑製
灣區熱搜：話你知：新會陳皮「廣東三寶」之首 由茶枝柑製
【Emily】輕鐵5月推周末假日「貓狗同行」 $99電子證月內無限搭 須放袋留車尾
【Emily】輕鐵5月推周末假日「貓狗同行」 $99電子證月內無限搭 須放袋留車尾
【Emily】商會推的士義載 送DSE考生一程
【Emily】商會推的士義載 送DSE考生一程
【Emily】調查：96%受訪者牙齒酸蝕 「以酸代甜」料元兇
【Emily】調查：96%受訪者牙齒酸蝕 「以酸代甜」料元兇
【Emily】馬斯克阿媽訪港 同牛津校長談女性領導力
【Emily】馬斯克阿媽訪港 同牛津校長談女性領導力
【Emily】啟德體育園下月嘉年華 黃金寶教玩平衡車
【Emily】啟德體育園下月嘉年華 黃金寶教玩平衡車
【Emily】城大「上京」搞校友晚宴 馮巍少有露面
【Emily】城大「上京」搞校友晚宴 馮巍少有露面