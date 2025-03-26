籲網約車牌照勿設上限 Uber：可徵乘客服務稅平衡的士利益

鍾志霆稱，Uber認為網約車規管框架應有三大元素，一為安全性，即司機要考牌、車程有保險，以及制定車輛標準；二為可靠性，市民可隨時叫到車；三為靈活性，為司機提供彈性，以確保每日均夠司機應付需求。就網約車司機發牌考試，鍾稱應以安全為原則，不認同需與的士牌考試看齊，指現時的士牌考試着重地理知識，但網約車已有GPS導航。

的士車隊將投入服務，被問會否與Uber構成競爭，鍾稱歡迎車隊加入市場，重申Uber可與的士共存互補，非競爭對手。他透露，約六成Uber司機每周駕駛少於20小時，僅為24小時運作之的士約六分之一。

稱網約車牌考試毋須看齊的士

Uber與的士可共存非競爭

為制定網約車立法框架，運輸署正研究點對點交通服務供求，Uber昨公布其自行委託顧問公司AECOM進行的同類研究。Uber指，顧問公司分析政府公開資料、Uber平台數據，並在去年11月在網上和街頭訪問逾1000人，推算目前約19%潛在點對點交通需求因候車時間過長未被滿足；而預計至2034年，每日有意使用點對點交通服務的乘客人次（包括實際已完成之的士及Uber行程，以及曾在Uber App內輸入目的地但最終未完成行程的用戶），將由現時每日120萬升至逾140萬。

運輸及物流局回覆重申，交諮會已成立工作小組探討網約車服務策略方向及如何規管網約車平台，小組上月曾與網約車服務平台會見交流，Uber有將其研究報告送交小組參考。