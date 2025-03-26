更換大型空調裝置 港鐵料末季完成

已全線安裝250部風機風扇

港鐵亦在文件交代東鐵線安裝自動月台閘門進展，目前已有10個車站完成安裝並投入運作，港鐵稱餘下最後3個車站，即羅湖、旺角東站及大學站的工程，預計本年內完成。

車站升降機及扶手電梯方面，港鐵自2014年起分階段在各車站引入較快速的牽引式升降機，以取代原有的液壓升降機。港鐵稱，2021年至去年已更換共30部新升降機；截至去年底，港鐵亦已翻新網絡內超過520條扶手電梯，佔總數約四成。港鐵至今完成更換8條扶手電梯，將繼續更換另外9條扶手電梯。另外，港鐵預告將陸續調整網絡內200多條扶手電梯速度，涵蓋多個轉線車站，務求減低扶手電梯意外。

料2027年炮台山站有￼

另外，目前重鐵路線內僅餘炮台山站尚未設有連接車站大堂和地面的升降機。港鐵表示，路政署正興建寶馬山行人通道系統，當中會興建行人隧道及客用升降機連接炮台山站，預計2027年完成。

港鐵又透露，何文田站將增設兩個出入口，分別連接附近新落成社區，工程預計今年內完成。大窩口站加設C出入口的工程亦已展開，預計2028年完成。