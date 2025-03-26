港深西部鐵路 洪水橋15分鐘到前海 全線擬設5站 香港段隧道交深圳設計

【明報專訊】運輸及物流局昨向立法會提交文件交代港深西部鐵路進展，局方預計鐵路開通後由洪水橋至前海車程只需15分鐘，可便利兩地居民交流及大幅提升北部都會區與廣深科技創新走廊的銜接。當局會在今年內展開項目的勘查研究，爭取25個月內完成，目標2027年就工程招標，2035年全線通車。
目標2035年通車
局方在文件交代詳細走線，鐵路預計全線設5個車站，香港段有3個車站，由現正興建的屯馬線洪水橋站西面出發，途經厦村及流浮山，跨越后海灣後連接深圳段，深圳段設深圳灣口岸及前海灣兩個車站。車廠將設於厦村，深圳段將設「一地兩檢」口岸。
鐵路預計全長約18.1公里，以兩地邊界作分界，香港段長7.3公里，預計為地下鐵路線；深圳段長10.8公里。走線中有5.4公里為跨越后海灣的海底隧道，當中2.8公里為香港段，2.6公里為深圳段。局方稱，考慮到工程可行性及成本效益，港深雙方同意採用單向掘進施工方法建造隧道，特區政府會委託深圳市政府設計香港段隧道，以確保兩段隧道相容性，港深雙方其後再商討建造安排。
局方表示，為項目盡快開展，兩地政府同意採用「同步建設、統一營運」模式，即深港雙方分別同步處理深圳段和香港段設計及建造工程，隨後再採用單一營運商，統一營運及採購全線鐵路系統。
運物局下半年財務評估
財務安排方面，局方今年下半年會邀請承建商及營運商交意向書，同時會進行財務評估、工地勘測等，政府會根據財務評估及意向書意見再制定合適財務方案。局方補充，制定財務方案時會考慮政府提供財務資助的必要性及合適方式，以及如需採用「鐵路加物業」模式提供資助，就物業發展用地評估其地價。
局方又稱，會爭取25個月完成項目勘查研究，費用預計約3.34億元，當中包括約1.6億元勘查研究及設計費、約2450萬元法務工作費、約2530萬元海底隧道設計費、約8210萬元工地勘測費、約820萬元監管費，以及3030萬元應急費。局方稍後將向財委會申相關撥款。
至於另一跨境鐵路，連接北環線主線新田站及新皇崗口岸的北環線支線，當局稱今年內會展開詳細規劃設計，會爭取將北環線主線及支線部分工程合併招標處理，目標2034年或之前同步開通兩線。