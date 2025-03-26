港深西部鐵路 洪水橋15分鐘到前海 全線擬設5站 香港段隧道交深圳設計

目標2035年通車

局方在文件交代詳細走線，鐵路預計全線設5個車站，香港段有3個車站，由現正興建的屯馬線洪水橋站西面出發，途經厦村及流浮山，跨越后海灣後連接深圳段，深圳段設深圳灣口岸及前海灣兩個車站。車廠將設於厦村，深圳段將設「一地兩檢」口岸。

鐵路預計全長約18.1公里，以兩地邊界作分界，香港段長7.3公里，預計為地下鐵路線；深圳段長10.8公里。走線中有5.4公里為跨越后海灣的海底隧道，當中2.8公里為香港段，2.6公里為深圳段。局方稱，考慮到工程可行性及成本效益，港深雙方同意採用單向掘進施工方法建造隧道，特區政府會委託深圳市政府設計香港段隧道，以確保兩段隧道相容性，港深雙方其後再商討建造安排。

局方表示，為項目盡快開展，兩地政府同意採用「同步建設、統一營運」模式，即深港雙方分別同步處理深圳段和香港段設計及建造工程，隨後再採用單一營運商，統一營運及採購全線鐵路系統。

運物局下半年財務評估

財務安排方面，局方今年下半年會邀請承建商及營運商交意向書，同時會進行財務評估、工地勘測等，政府會根據財務評估及意向書意見再制定合適財務方案。局方補充，制定財務方案時會考慮政府提供財務資助的必要性及合適方式，以及如需採用「鐵路加物業」模式提供資助，就物業發展用地評估其地價。

局方又稱，會爭取25個月完成項目勘查研究，費用預計約3.34億元，當中包括約1.6億元勘查研究及設計費、約2450萬元法務工作費、約2530萬元海底隧道設計費、約8210萬元工地勘測費、約820萬元監管費，以及3030萬元應急費。局方稍後將向財委會申相關撥款。

至於另一跨境鐵路，連接北環線主線新田站及新皇崗口岸的北環線支線，當局稱今年內會展開詳細規劃設計，會爭取將北環線主線及支線部分工程合併招標處理，目標2034年或之前同步開通兩線。