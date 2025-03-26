漁護署擬推本土優質認證 漁農品掃描標籤知產地

漁護署昨日舉行傳媒茶敘，介紹下年度重點工作。現時本港已有一套有機農業標準及認證制度，黎堅明表示，市民購買漁農產品時較難分辨是否本地生產，漁護署今年重點工作之一是建立本地優質品牌，為市民提供多一個選擇，而現有的本地有機認證及優質養魚場計劃不會取消。

爭2025/26建立

現有認證制度不取消

黎堅明說，要打造本地優質品牌，除了建立認證及檢測制度，亦需掃描制度，追溯來源，確保在零售層面的產品是本地產品。他預計獲認證的本地產品售價會較一般產品高，強調本地漁農產品與入口產品「不是鬥平」而是「鬥品質」，相信售價是市民可負擔。

漁護署計劃建立的本地漁農產品新品牌，標榜安全、低碳、優質特點，並為各類漁農產品訂立生產標準及養殖方法等，確保品質達標。根據署方2月提交立法會的文件，該署已與本地認證機構及漁農團體探討合作方案，設立認證制度，亦會為本地優質品牌宣傳，建立市場定位及優勢，擴闊銷售渠道。

三寶樹濕地保育公園研設旅舍

另外，漁護署早前公布建立濕地保育公園系統策略的可行性研究報告，提出首先建立三寶樹濕地保育公園。黎堅明稱，正就三寶樹公園勘探及研究，除了加強濕地保育，亦會研究在公園範圍加設旅舍，強調會是生態友善設計，「不會有高樓大廈」。他稱該公園最快2026/27年度動工，2031年首階段完工。

試驗AI閉路電視監察餵飼黑點

被問到漁護署對野豬管理策略及措施的檢視情况，黎堅明稱現時全港野豬滋擾黑點數目僅十多個，認為以捕捉及「人道處理」野豬有效，署方會研究從管理角度出發，例如借助科技提升處理效率。漁護署助理署長陳堅峰補充，正試驗人工智能閉路電視監察餵飼野生動物黑點，以協助執法，亦正試驗以圍網配合攝錄機取代捕獸籠捕捉野豬，實時拍攝並可遙距監察，毋須不時派員檢視是否捉到野豬，節省人力。