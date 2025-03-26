Art Central推傳奇專題 冀觀眾深入歷史 500作品今展出 包括拍攝三島由紀夫《薔薇刑》

Art Central主辦方昨日舉行傳媒預展及貴賓預覽。鄭得恩接受本報訪問稱，上屆展會很想鼓勵參觀者有多點好奇心，不少作品跟感官有關，今屆想深化這特點，同時冀觀眾深入了解歷史，故推出畫廊專題「Legend」，以肯定傳奇級藝術家曾在歷史帶來的劃時代突破，各畫廊會展示6名於1970年前出生的亞太區藝術家的作品，包括去年逝世日本攝影大師細江英公為作家三島由紀夫拍攝的作品《薔薇刑》，該作品標價300萬元。

策展人稱與中小型畫廊成長

視Art Basel良性競爭

展會雖是買賣場所，鄭得恩稱他更關注參展作品是否被人看見，「希望所有作品都遇到好的收藏家，甚至吸引博物館收藏，令作品的生命得以延續」。他說，Art Central非常重視和中小型畫廊一起成長，認為香港很有能力扮演類似平台，讓不同畫廊得到曝光。至於每年同期舉行的另一大型展會Art Basel，鄭視之為良性競爭，認為一個好的文化生態及市場一定要百花齊放。

「唔會因為你買唔起唔講嘢」

被問初入門參觀畫展者應該從何入手，鄭得恩認為要先「當自己是一個人」，放慢節奏欣賞，並以品酒為喻，大眾喝紅酒時會先嗅一下酒香，當你認為那杯酒好喝，便會想了解是哪間廠生產，甚至會思考與當地文化有什麽關係。鄭得恩說，所有參展畫廊「唔會因為你買唔起（作品）而唔同你講嘢」，鼓勵參觀者多交流，了解作品背景故事，「大眾難得可共享一個空間和時間，最重要是參觀者感到舒服，入場不止打卡，而是可以有一趟文化旅遊」。

畫廊指租金六位數 冀政府資助

第八年參展的本地畫廊Karin Weber Gallery展出多項本地藝術家作品，包括OrangeTerry以銅線創作的《Copper Wire》。畫廊總監楊廣發稱，連續參展原因是容易接觸外國買手或藝術機構，笑言若順利售出藝術品，已等於半年營業額，期望今年銷情與去年相若。楊說，知悉搭建會場費用不菲，相關費用轉嫁至參展畫廊，並透露租金達六位數，冀政府提供租金資助，減輕中小型畫廊壓力。

首次參展、來自迪拜的藝術組織SHANKAY展出委內瑞拉藝術家Eduardo Enrique作品，包括由逾300支十字形棒球球棒組成的藝術裝置。SHANKAY創辦人Silva表示，香港在亞洲可謂其中一個最受矚目城市，期望透過展覽了解並打通亞洲藝術市場。