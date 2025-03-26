明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

簡屋造價較原估算減23%至210億 住戶5年慳75億租金

【明報專訊】曾被質疑造價過高的「簡約公屋」，最新造價較撥款時估算再次下調。房屋局昨向立法會提交文件交代「簡約公屋」最新情况，提及按最新項目合約回標價計算，政府將以210.5億元興建約3萬個「簡約公屋」單位，較從立法會財委會所獲撥款約247.5億元節省約15%，平均每伙造價約70萬元；倘以2022年最初估算約273.9億元比較，更節省約23.1%；局方又估算入住「簡約公屋」居民於5年間，可節省逾75.5億元的租金支出。

立法會房屋事務委員會下周一開會討論有關議題。局方稱「簡約公屋」分兩次申請工程撥款，第一批共4個項目提供1.7萬個單位，第二批共9個項目提供1.3萬個單位，並分別於2023年3月及2024年2月獲財委會通過撥款，共約247.5億元（見表）。

主因MiC建築成本鋼價跌

房屋局表示，第一批項目合約回標價較財委會批准的149.1億元低約30億元，節省約20%，主因包括建築署透過蒐集市場意向，讓承建商及「組裝合成」建築法（MiC）供應鏈的供應商能為建設「簡約公屋」作準備；而且鋼材價格下調，令MiC建築構件的成本可相對降低。

至於第二批項目合約回標價，則較財委會批准的98.4億元低約7億元，節省約7%，主要原因同樣包括鋼材價格持續向下調整，令MiC建築構件成本再進一步降低。若合計兩批項目的合約回標價，「簡約公屋」總造價約210.5億元，較財委會的撥款合共節省約37億元或約15%，平均每個單位造價為70.2萬元。

翻查資料，立法會房屋事務委員會2022年12月的討論文件指出，項目最初估算工程造價共約273.9億元。據財委會工務小組委員會2023年2月文件，按建築署當時估算，造價可降至約264.4億元。

房屋局亦稱，去年第三季全港劏房租金中位數約為5500元，而「簡約公屋」租金中位數約1300元，因此當局預計每個「簡約公屋」的居民平均每月可節省租金約4200元，即3萬伙的居民於5年間可節省逾75.5億元的租金支出。

另外，「簡約公屋」有6個項目已接受申請，提供約9500個單位，由2024年6月至今年3月24日，累計收到約2.09萬份申請。

相關字詞﹕劏房 組裝合成建築法 簡約公屋 房屋局

上 / 下一篇新聞

簡樸房擬增設「倒數期」 禁訂新租約 寬限期延至36個月 屆滿前半年未獲認證不能放租
簡樸房擬增設「倒數期」 禁訂新租約 寬限期延至36個月 屆滿前半年未獲認證不能放租
Art Central推傳奇專題 冀觀眾深入歷史 500作品今展出 包括拍攝三島由紀夫《薔薇刑》
Art Central推傳奇專題 冀觀眾深入歷史 500作品今展出 包括拍攝三島由紀夫《薔薇刑》
漁護署擬推本土優質認證 漁農品掃描標籤知產地
漁護署擬推本土優質認證 漁農品掃描標籤知產地
港深西部鐵路 洪水橋15分鐘到前海 全線擬設5站 香港段隧道交深圳設計
港深西部鐵路 洪水橋15分鐘到前海 全線擬設5站 香港段隧道交深圳設計
更換大型空調裝置 港鐵料末季完成
更換大型空調裝置 港鐵料末季完成
籲網約車牌照勿設上限 Uber：可徵乘客服務稅平衡的士利益
籲網約車牌照勿設上限 Uber：可徵乘客服務稅平衡的士利益
港鐵非載客巴士起火焚毁
港鐵非載客巴士起火焚毁
疫情轉院等一日 腸出血八旬婦不治 家屬質疑首次轉院未經同意 牌板紀錄羅生門
疫情轉院等一日 腸出血八旬婦不治 家屬質疑首次轉院未經同意 牌板紀錄羅生門
涉盜屋苑管理費213萬 兩物管主任一認罪還押
涉盜屋苑管理費213萬 兩物管主任一認罪還押
聖保羅書院學生打架 校方：朋輩誤會引起
聖保羅書院學生打架 校方：朋輩誤會引起
民主黨下月特別會員大會 授權中委處理解散
民主黨下月特別會員大會 授權中委處理解散
秀茂坪郵局郵筒縱火 3個月兩宗
秀茂坪郵局郵筒縱火 3個月兩宗
與胡兆英任職公司合作 酒店合謀定價罰款10萬
與胡兆英任職公司合作 酒店合謀定價罰款10萬
7．21非白衣人案 再多一人上訴
7．21非白衣人案 再多一人上訴
貨櫃碼頭貨車倒駛 後輪壓過路女子
貨櫃碼頭貨車倒駛 後輪壓過路女子
灣區熱搜：化廢氣為寶 「純碳」種蔬快靚正 雙碳實驗室研發氣肥種植 助減排解糧食危機
灣區熱搜：化廢氣為寶 「純碳」種蔬快靚正 雙碳實驗室研發氣肥種植 助減排解糧食危機
灣區熱搜：雙碳實驗室伙科大廣州創立 減碳「頂天立地」
灣區熱搜：雙碳實驗室伙科大廣州創立 減碳「頂天立地」
灣區熱搜：建數據庫「打假」 陳皮20分鐘「溯源」不靠聞
灣區熱搜：建數據庫「打假」 陳皮20分鐘「溯源」不靠聞
灣區熱搜：話你知：新會陳皮「廣東三寶」之首 由茶枝柑製
灣區熱搜：話你知：新會陳皮「廣東三寶」之首 由茶枝柑製
【Emily】輕鐵5月推周末假日「貓狗同行」 $99電子證月內無限搭 須放袋留車尾
【Emily】輕鐵5月推周末假日「貓狗同行」 $99電子證月內無限搭 須放袋留車尾
【Emily】商會推的士義載 送DSE考生一程
【Emily】商會推的士義載 送DSE考生一程
【Emily】調查：96%受訪者牙齒酸蝕 「以酸代甜」料元兇
【Emily】調查：96%受訪者牙齒酸蝕 「以酸代甜」料元兇
【Emily】馬斯克阿媽訪港 同牛津校長談女性領導力
【Emily】馬斯克阿媽訪港 同牛津校長談女性領導力
【Emily】啟德體育園下月嘉年華 黃金寶教玩平衡車
【Emily】啟德體育園下月嘉年華 黃金寶教玩平衡車
【Emily】城大「上京」搞校友晚宴 馮巍少有露面
【Emily】城大「上京」搞校友晚宴 馮巍少有露面