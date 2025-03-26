簡屋造價較原估算減23%至210億 住戶5年慳75億租金

立法會房屋事務委員會下周一開會討論有關議題。局方稱「簡約公屋」分兩次申請工程撥款，第一批共4個項目提供1.7萬個單位，第二批共9個項目提供1.3萬個單位，並分別於2023年3月及2024年2月獲財委會通過撥款，共約247.5億元（見表）。

主因MiC建築成本鋼價跌

房屋局表示，第一批項目合約回標價較財委會批准的149.1億元低約30億元，節省約20%，主因包括建築署透過蒐集市場意向，讓承建商及「組裝合成」建築法（MiC）供應鏈的供應商能為建設「簡約公屋」作準備；而且鋼材價格下調，令MiC建築構件的成本可相對降低。

至於第二批項目合約回標價，則較財委會批准的98.4億元低約7億元，節省約7%，主要原因同樣包括鋼材價格持續向下調整，令MiC建築構件成本再進一步降低。若合計兩批項目的合約回標價，「簡約公屋」總造價約210.5億元，較財委會的撥款合共節省約37億元或約15%，平均每個單位造價為70.2萬元。

翻查資料，立法會房屋事務委員會2022年12月的討論文件指出，項目最初估算工程造價共約273.9億元。據財委會工務小組委員會2023年2月文件，按建築署當時估算，造價可降至約264.4億元。

房屋局亦稱，去年第三季全港劏房租金中位數約為5500元，而「簡約公屋」租金中位數約1300元，因此當局預計每個「簡約公屋」的居民平均每月可節省租金約4200元，即3萬伙的居民於5年間可節省逾75.5億元的租金支出。

另外，「簡約公屋」有6個項目已接受申請，提供約9500個單位，由2024年6月至今年3月24日，累計收到約2.09萬份申請。