簡樸房擬增設「倒數期」 禁訂新租約 寬限期延至36個月 屆滿前半年未獲認證不能放租

最快年底起接受登記認證申請

房屋局昨向立法會房屋事務委員會提交討論文件，指不少意見希望當局為已登記單位提供較長的寬限期。為此，房屋局將寬限期由登記期後24個月延長至36個月，登記期原本是12或至18個月，現建議改為12個月，登記表格及所需資料會盡量簡化，亦考慮不收登記費用。當局表示，最新擬議登記期至寬限期合共48個月，讓分間單位現存租約符合現行單位租務管制下，兩年首租期和兩年次租期的4年租住權保障。

針對寬限期，房屋局增設「倒數期」，即寬限期屆滿前6個月，已登記但尚未取得認證的分間單位不可再訂立新租約，否則營運者須負刑責。消息人士稱，有關「倒數期」曾經內部熱烈討論，最後拍板，形容「倒數期」如三色交通燈的「黃燈」，是寬限期屆滿前的倒數，提醒業主勿出租不合「簡樸房」標準的劏房予住戶。

當局亦建議申請認證人士須向政府繳交認證費，政府將按「用者自付」原則釐定費用，若及早認證者可獲減認證費，鼓勵營運者盡早完成認證，而每次認證有效期為5年。

至於居住環境標準，房屋局建議樓面面積最小8平方米，居住空間至少有一扇可開啟的窗戶，並面向街道、半圍封天井等；窗玻璃面積新增要求，面積須不小於0.1平方米，確保足夠通風。

窗面積不小於0.1方米 放寬向天井要求

此外，房屋局指部分意見認為業主難就窗戶的位置改變結構，建議政府應按實際情况容許「簡樸房」的窗戶面向四邊圍封的天井，因此當局放寬天井窗要求，建議若四邊圍封的天井沒有上蓋、水平尺寸均不小於1.5米等，即使單位的窗戶面向有關天井，仍符合最低標準。

房屋局又稱，任何人出租未獲有效「簡樸房」認證的分間單位，或倒數期內就已登記但沒有獲有效「簡樸房」認證的分間單位訂立新租約，即屬違法，若循簡易程序定罪，最高可處罰款10萬元及監禁兩年；循公訴程序定罪，最高可處罰款30萬元及監禁3年。

議員憂認證費成本轉嫁租客

民建聯房屋事務發言人兼立法會議員陳學鋒表示，對政府擬收取認證費一事，認為有商榷餘地，指業主已付出一定裝修費，以符合法規，政府若再收取認證費，擔心業主會將成本進一步轉嫁租客身上。

香港簡樸房經營者協會主席陳顯熹表示，「倒數期」做法合理，與寬限期原意相若，又歡迎放寬窗戶向天井的要求，相信可有效維持簡樸房數目，鼓勵業主繼續經營。

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