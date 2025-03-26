【Emily】輕鐵5月推周末假日「貓狗同行」 $99電子證月內無限搭 須放袋留車尾

試行兩月 「主人」須照付車費

港鐵話試行計劃適用於「屯門發現號」以外嘅輕鐵路線，貓狗主人須喺每卡車嘅最後一道車門上落車，並全程留喺車尾位置；貓狗須全程放入符合行李規章嘅專用袋內，即係長闊高相加尺寸總和小於170厘米、任何一邊長度小於130厘米。

「貓狗同行證」會喺4月11號起發售，乘客可登入應用程式MTR Mobile買5月份嘅電子「貓狗同行證」，售價99元，同行證不設自動續期。持有「貓狗同行證」者可以喺有效期內嘅周末同公眾假期帶貓狗無限次搭車。港鐵提醒乘客仍要畀自己嘅車費。

將檢視成效按需延長 加強乘客教育

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲話會檢視試行成效，如有需要或會延長計劃。被問到如果有乘客違規或遺留貓狗排泄物，港鐵會唔會檢控或驅趕乘客，佢話試行計劃期間會加強教育。

愛護動物協會高級行為支援導師（行為及訓練）梁雪萍建議乘客上車前先安排貓狗去廁所，預先喺專用袋內擺吸濕墊。另外，由於貓對外界環境比較敏感，所以貓袋最好有遮蓋簾遮擋貓嘅視線。