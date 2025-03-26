灣區熱搜：話你知：新會陳皮「廣東三寶」之首 由茶枝柑製

新會陳皮除了是香料和調味佳品，還有很高的藥用價值，具健脾開胃、燥濕化痰、利水通便等功效，對消化系統、心血管系統、呼吸系統、泌尿生殖系統均有作用，故早在宋代已成為南北貿易的「廣貨」之一，行銷全國和南洋、美洲等地區。不過，雖然新會陳皮十分寶貴，但要區分是否正宗，完全是靠經驗，單憑形態、顏色、口感、陳化來區分，沒有科學的鑑定標準，導致假貨充斥，尤其是市面上聲稱15至20年的新會陳皮，有「10斤當中，9斤是假」之說。

90年代「瘟疫」致產量少假貨多

究其原因，資料顯示大約1993年時，新會出現了很嚴重的黃龍病（一種對柑橘樹致命又無法治癒的植物病），大量茶枝柑果樹死掉，由於此病傳染力強，柑橘樹一旦感染，只能連根拔起，故此當年不少果園只能悉數將柑橘樹砍掉，重新種植，導致1994至2000年間茶枝柑種植面積不足千畝，陳皮產量陷入嚴重低潮，及至2010年種植面積才恢復至5000畝，到2015年恢復至6萬畝，所以現時保存有15、20年的正宗新會陳皮，數量極之有限。去年新會茶枝柑種植面積已達到14.3萬畝，陳皮產量逾9000噸。

為保護新會陳皮這個品牌，新會區政府於2023年底發布《新會陳皮地理標誌專用標誌使用管理保護辦法》，只有區內11個街鎮所產的新會陳皮才能使用專用標誌，以作識別。