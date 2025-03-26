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灣區熱搜：建數據庫「打假」 陳皮20分鐘「溯源」不靠聞

【明報專訊】「給我20分鐘，就能查到這塊陳皮是否新會陳皮，準確率有95%以上。時間再長一些，甚至可以告訴你是來自產區哪一塊地。」江門雙碳實驗室執行主任徐明看着手上的新會陳皮道。他解釋，在採用氣肥種植技術幫助茶枝柑增產的同時，團隊也解決了新會陳皮「魚目混珠」的問題。

分析樣本後AI處理 辨產區年份

徐明稱，正因為新會陳皮知名價格高，但產量有限造成廣西等其他地方的茶枝柑所製陳皮有魚目混珠之機，「直播帶貨說那些平價的10年新會陳皮，根本不可能新會產的」，他表示，因魚目混珠造成的質量不對辦，使新會陳皮在消費者心中的口碑受到打擊。

因此，採集氣肥試種樣本的同時，徐明團隊2022和2023年先後在新會和廣西主要產區實地取茶枝柑樣本近2000份，經實驗室分析測試，再經過AI學習、數據處理，初步建立了不同產區陳皮特徵數據庫；同時，團隊還收集了2012至2023年的新會陳皮樣本上百份，也初步建立了不同年份的新會陳皮特徵數據庫。

「以前要分辨產區或年份，只能靠聞靠看，現在有了數據庫，20分鐘內可以識別產區，要查新會陳皮年份，10年內正負誤差率是1年，3年內誤差率可以月計。」徐明指出，建立數據庫有助消費者溯源，日後只要掃碼，便能知道所買陳皮年份和產地，全部有迹可查。

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