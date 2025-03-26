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港聞二

灣區熱搜：雙碳實驗室伙科大廣州創立 減碳「頂天立地」

【明報專訊】2021年12月揭牌成立的江門雙碳實驗室，由江門市政府與港科大（廣州）共同創辦，由市政府提供資金和基礎設施，港科大（廣州）負責實驗室的營運管理，協調研發團隊，培養人才，構建1+10+3模式：1即與港科大（廣州）合作共建，10是與10家以上龍頭企業、高校科研機構合作，3是聯動大廣海灣綠色循環經濟產業園、廣東（江門）硅能源產業園、新會「雙碳」產業園發展政產學研用的融通發展。

攜手龍頭企業等 轉化科研成果

顧名思義，實驗室集中在碳科學前沿技術的研究和成果轉化，包括五大研究領域，分別由來自科大、港科大（廣州）、國內外專家學者組成的團隊做科研，例如科大化學系教授顏河團隊的硅能源電力系統項目（見表），從發電、儲能、碳資源利用等基礎應用，到雙碳政策、碳交易標準等頂層系統設計皆有涉獵。

自成立之初，江門雙碳實驗室執行主任徐明便認定要做「頂天立地」的研究。「頂天」，就是要瞄準國內外科技發展前沿和重大科學問題，展開基礎與應用研究，攻克重大科技難題；但「頂天」不等於不切實際，研究的內容要「立地」，即是立足產業發展需求，加快科技成果轉移轉化，能為產業發展提供有力技術支撐。「淺白點說，就是做接地氣的高科技研究，讓大家用得着。」徐明道。

首雙碳領域粵港合作科研平台

2023年，江門雙碳實驗室獲廣東省科學技術廳批建「粵港碳中和科學與技術聯合實驗室」，是首個雙碳領域的粵港合作科研平台。聯合實驗室由江門雙碳實驗室、港科大及港科大（廣州）合作共建，三方整合碳中和科創資源優勢，致力推動碳中和技術的創新與應用。此外，江門雙碳實驗室亦正籌建碳達峰碳中和廣東省實驗室（籌），進一步發揮綠色減碳的科研角色。

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