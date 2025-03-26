灣區熱搜：化廢氣為寶 「純碳」種蔬快靚正 雙碳實驗室研發氣肥種植 助減排解糧食危機

明報記者 陳子凌

提煉火電化工廠廢氣 農棚「施肥」

「我們目的就是要『化廢為寶』。」徐明說。在國家「雙碳（碳達峰與碳中和）目標」之下，其研究方向不單是如何減低碳排放，還要更好利用碳排放，「無論怎樣從減法着手，總需要維持一定程度的碳排放以滿足現代生活需要，既然碳排放不可避免，我們就要想辦法去消化利用」。徐明的研究其實建基於一個小學生都懂的原理：植物吸收空氣中的二氧化碳進行光合作用，因此，該研究就是收集火電廠、化工廠排放的廢氣，提煉出當中的二氧化碳並將之液化，液化的二氧化碳存在儲罐，通過汽化器再變成氣體，然後通過管道系統、滴灌系統供給農業大棚「施肥」。

實時調控氣候 稱火龍果粟米等產量增三成

徐明指出，通過提高大棚中二氧化碳的濃度，可以提高農作物光合速率，進而提高產量，這是氣肥種植的原理，而難點在於如何高效捕集二氧化碳及精準地讓農作物「吸碳」。經過技術攻克，現時團隊利用物聯網、無線通訊、大數據和人工智能技術，結合溫室大棚栽培管理經驗，研發了一套「光、溫、水、肥、氣」一體化的管理系統，可實時監測大棚內的空氣溫濕度、二氧化碳濃度、土壤溫濕度、葉片葉綠素含量、土壤養分等指標，不僅可以遠程實時數據傳輸，而且能夠根據生長發育需要，實時調控大棚內的氣候環境、施氣肥等。在試驗中更發現，透過系統採用氣肥種植的農作物例如火龍果、粟米、紅薯、番茄、士多啤梨等，不單收成期縮短及產量普遍增加30%左右，而且更香更甜更肥碩。

徐明笑稱，曾以山東當地一個人稱「辣椒大王」的辣椒種植大戶作為試點，選取14個大棚，其中7個採用氣肥種植，另外7個則按原本方式種植，結果發現採用氣肥種出來的尖椒產量，每畝提高2437.5公斤，產值增加6964元（人民幣，下同），「連他（辣椒大王）都說更香更辣」。

放眼新會特產茶枝柑 擬種藥材盼增質與量

現時江門雙碳實驗室這項研究成果已經在山東、陝西和河南多地落地轉化，「增產提質」也使當地農民收成增加。3年前，徐明又將目光放到江門特產新會茶枝柑。「記得有一天下着大雨，回到實驗室，朋友遞來一杯陳皮水」，徐明說當時便聊到由茶枝柑曬製的新會陳皮，產量難滿足市場需求。故此，2022年徐明團隊開始採集樣本，選取茶枝柑做氣肥試種，首批種植的茶枝柑已於去年底首次掛果，和傳統方式相比，其開花結果的時間提前了約一至兩周，柑果產量增加約25%，柑皮產量增加約33%，而且陳皮的有效成分黃酮類化合物不僅沒有減少，反而增加。

事實上，氣肥技術可應用範圍廣泛，「只要是植物便需要二氧化碳，就好像人類呼吸新鮮空氣一樣，吸收『純淨碳氣』的植物不單快高長大，而且抵抗力增加，能減少病蟲害，減少使用農藥，作為食材，口感更佳，也更健康」。接下來，他也打算對人參、三七等中藥材做氣肥種植研究，冀提高珍貴藥材的藥效與產量，造福人群，以及研究以氣肥種植的農作物保鮮情况，「保質期夠長的話，日後在香港都可以吃到更多又甜又新鮮的蔬果」。

二氧化碳料年耗10億噸 行業產值千億計

對於氣肥技術，徐明寄予厚望，據團隊預測，該技術每年可消耗二氧化碳5億至10億噸，帶動二氧化碳捕集行業年產值3500億至7000億元、二氧化碳儲運行業年產值約3000億元，也能大大改善農民收入，可說是既加快實現「雙碳目標」，二來惠農助農，提高產量品質，保障糧食安全，可說是一項技術貢獻兩大國家戰略，真正地「化廢為寶」。

倡補貼農戶添設備 多推廣助普及

但徐明說要普及氣肥種植有兩個問題需要解決，一是成本，他解釋，二氧化碳氣價介乎每噸400至1800元，差距巨大與氣源有關，「化肥廠、化工廠之類排出來的廢氣，二氧化碳濃度較高，提煉成本便低，像火電廠排出的濃度低，採集提煉加上運送會不划算」；此外，對於中小規模的農戶而言，「要他們一口氣掏數十萬元添置設備，他們積極性便有限，而且種植面積不大的話，單獨買一套設備也會浪費」，這就可能需要政府推出補貼或分期等惠農金融政策去支持。第二個問題是推廣，讓更多農貿企業、農戶、消費者了解氣肥種植的好處，使農作物能打入更多消費者市場，「已經有電商正跟我們接洽」。徐明笑說，自己搞科研，對推廣確實一竅不通，「此前有央視的人來拍攝，聽我們強調火龍果比一般種植的大50%，二話不說叫人去地裏採來兩種火龍果，鏡頭下一比較，畫面效果就出來了。我們以為最重要是數字精準，但論到推廣，還是你們專業」。