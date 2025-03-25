公署23條一周年座談 稱護國安須長期堅持

另外，公署網站過去在「國安案件」一欄更新已裁決國安案件，去年10月24日「立場新聞案」後至今未再更新，而「法治進行時」欄目繼續轉載裁決的報道。

國家安全部周六刊出文章，回應23條實施一周年，並強調堅決支持特區政府依法維護國安、堅決防範外部勢力干預滲透。

國安公署翌日舉辦座談會，會上強調，維護國家安全主權、安全、發展利益是一國兩制方針的最高原則，並複述國安部文章相近說法，說保國家安全「就是保香港全體居民的人權和根本福祉，就是保所有外國和內地來港投資者的利益」。國安公署網站未附上座談會相片或出席名單，而是以「會議」名義引述說法或要求。相對國安部文章，公署未觸及外部勢力干預滲透。

會上提及，23條立法後，實踐表明「國安法與香港國安條例兼容互補」，「香港加快推進由治及興，拼經濟、謀發展、搞基建呈現新氣象」。會上稱，一國兩制實踐進入新階段，國安公署要「全面充分履行法定職責，切實發揮職能作用，堅定支持特區維護國家安全部門依法執法司法」及「堅決防範化解各類危害國家安全的風險」。