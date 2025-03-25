立會會期至10．22 「暑假」縮至1月 餘34法案議員認緊迫

施政報告慣10月 立會：待通知

立法會昨公布下半年會期，8月將休會4周，9月3日復會，「暑假」由以往約3個月縮短至1個月。立法會選舉12月7日舉行，現暫擬10月22日舉行今屆最後一次大會，至於按慣例在10月發表的《施政報告》，立法會稱有關安排要等待政府通知。

目前立法會正在審議17項政府及議員法案，另有17項在今年立法議程的法案尚未提交首讀，當中包括多個備受關注的法案，例如推行收緊控煙措施的《2025年吸煙（公眾衛生）法例（雜項修訂）條例草案》、規管「簡樸房」的《簡樸房條例草案》等。

陳振英有信心毋須留待下屆

立法會議員陳振英承認審議時間較緊迫，但有信心各項法案毋須留待下屆議會從頭處理。他預料依然會就重大法案成立法案委員會，並期望由資深議員擔任主席，更有效控制審議進度。陳振英稱，由於法案眾多，律政司草擬法律的人手亦出現「瓶頸」，冀當局盡快提交立法議程餘下的法案。