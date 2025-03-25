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港聞二

秀茂坪至佐敦紅巴月底轉「綠」 收費一年不變

【明報專訊】運輸署早前批准兩條紅色小巴路線營辦商按「特選紅轉綠」計劃轉為綠色專線小巴路線模式營運，其中「秀茂坪（曉光街）至佐敦（北海街）」線將於本月30日起正式轉為綠色專線小巴路線。

該線由漢華小型巴士商會營運10多年，目前全程收費13元，轉線色專線小巴路線後，收費維持不變。該路線小巴由上午5時半至下午4時從秀茂坪開出，每10至15分鐘一班；從佐敦開出的班次由上午6時20分至下午4時期間每15至20分鐘一班，晚上11時至凌晨0時則每20分鐘一班。至於下午4時至晚上10時40分以循環線形式提供服務。

漢華小型巴士商會主席周宜慎表示，運輸署要求計劃參與者轉綠巴路線屆滿1年才可申請加價，除非1年後通脹加幅大，否則暫無計劃車費加價。他關注「紅轉綠」後需定期要向政府提交報告，處理行政程序的時間增加，又稱繁忙時段班次較以往頻密。

稱司機收入受規管

業界未聞有人憂生計

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，綠色專線小巴路線有固定行駛時間，相信能吸引更多市民乘搭。他續稱，綠色專線小巴司機收入受政府規管，暫未聽聞有司機擔心收入減少。

運輸署去年8月公布推出「特選紅轉綠」計劃，邀請已參與2元優惠計劃並符合指定條件的11條紅色小巴路線，免卻重新招標程序，直接「轉綠」營運。

另一條獲批准由紅巴轉綠巴的路線為「元朗（峻巒）—元朗站（朗明街）（循環線）」。運輸署曾表示，會視乎首批參與計劃的路線落實情况，考慮計劃未來路向。

相關字詞﹕九龍 綠色小巴 紅轉綠 運輸署 小巴

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