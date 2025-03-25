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機場T2年底分段啟用 董事指轉機客待增 料屆時客量達標

【明報專訊】為配合機場三跑系統斥資約129億元擴建的二號客運大樓（T2）最初目標2024年啟用，但去年底未隨三跑系統一同啟用。機管局向立法會提交文件，稱新T2擬於今年底分階段啟用，首階段今年第四季開放旅遊車候車大堂，下階段為旅客離境設施，未提詳細計劃。機管局回覆本報查詢時未透露分階段啟用具體安排及時間表、最新預測總客運量、T2預期客量等。有議員相信年底客量可達標，認同按需要啟用T2以免浪費成本，但承認比預期遲啟用。

旅遊車候車大堂第四季啟用

據機管局向立法會提交文件，局方正為旅客登記設施、旅客捷運系統、行李處理系統等制訂培訓及演習計劃，並將安排緊急應變演練。供遊客及本地旅遊車使用的T2旅遊車候車大堂擬今年第四季啟用，而現時一號停車場的旅遊車等候區將騰出，予需求日增的私家車使用，以紓緩T1在繁忙時段的交通負荷。機管局表示，下一階段將啟用T2旅客離境設施，包括離境大堂及相關設備，而其餘設施將相繼啟用，局方將繼續與政府及持份者合作，為新客運設施制定啟用時間及計劃。不過，文件並無說明「下一階段」的安排及詳情。

機管局署理行政總裁及首席營運總監張李佳蕙去年6月稱，T2將在客量「達標」後再啟用。翻查資料，2024年機場客運量約5310萬人次，低於年初7000萬目標，而機管局去年初稱，T1的現有設施每年可接待8000萬人次。

陳仲尼：倘需求不足 全開才浪費

機管局董事兼立法會議員陳仲尼表示，目前未知具體啟用安排，但相信今年底客量可達標，屆時將視乎需求，決定如何啟用其他設施，稱「若需求不足，全開才是浪費」。問到會否與最初預期有出入，他認為「時間上差些」，「無辦法，實際上香港全面開放慢過人」，而目前點對點航班客量恢復良好，但轉機客運量仍需進步。

機管局續稱，三跑外部融資已完成，截至本月估計總淨借貸少於1300億元，借貸成本約每年3.5厘，保持穩健並維持在可承受債務水平。

相關字詞﹕機場管理局 二號客運大樓 機場三跑

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