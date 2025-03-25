無法全依賴資助 港樂總裁寄語接班人應變

2019年4月，霍品達憑着對亞洲音樂市場的好奇，離開大本營德國，赴港接任港樂行政總裁，詎料不久就見證歷史，遇上本港的反修例示威及新冠疫情。霍品達提及當時政府疫下仍續向藝團撥款，「期望我們仍然有作為」，憶述當時劇場關閉下，港樂首次在空無一人的觀眾席前舉行音樂會，加上入境檢疫限制令港樂難以邀請海外樂手，於是改為栽培更多本地的年輕音樂人，「當時沒有人知道（疫情）何時完結，只能埋首工作、向前規劃」，形容每步走得艱辛。

對比歐洲經驗 港樂自行籌款成「新嘗試」

疫情亦改變觀眾結構。霍品達留意到65歲或以上的觀眾疫後習慣在網上觀賞，年輕觀眾漸成主力軍，「亞洲的觀眾甚至比歐洲年輕得多」。他說，港樂將嘗試提早演出時間、推出時長較短的音樂會，迎合年輕觀眾。

領導德國的樂團多年，霍品達稱，歐洲的樂團收入中逾95%來自政府資助，相反香港樂團需自行籌措資金，形容對他算是「新嘗試」，但認為賦予樂團更多責任並非壞事。他亦寄語接任人傾聽董事會、僱員和觀眾聲音，「只要用心回應需求，一切都會順利」。