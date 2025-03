無法全依賴資助 港樂總裁寄語接班人應變

【明報專訊】香港管弦樂團行政總裁霍品達(Benedikt Fohr)將於今年7月離任。由德國來港6年,他憶述任期內面對疫情,其間劇場關閉、與觀眾隔絕,當時各個項目「輪迴」在「在計劃、重新計劃,然後取消(were planning, replanning and cancelling)」,形容是任內最大挑戰。熬過疫情迎來削資,即將交棒的霍品達說,香港藝團無法完全依賴政府資助,需自行籌措資金,寄語接任人「留神並隨機應變(be careful and react to it)」。