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港聞

港聞二

港芭籲釐定KPI勿單看數字 倡諮詢海外專家

【明報專訊】文體旅局正檢討資助藝團制度，擬採用績效指標（KPI）評核藝團表現，並建立主要表演藝團的進出機制。香港芭蕾舞團（港芭）建議政府應籌組專責小組諮詢專業界別、藝團意見，並按藝團性質羅列不同KPI，避免單純追求數字而忽略藝術價值。香港管弦樂團（港樂）則強調，本地和海外觀眾只會為表演質素而來（only come for quality），「數字只是其中一面，觀眾的意見才是最重要」。

港芭：須衡量藝團可否成為「文化名片」

港芭行政總監李易璇接受本報專訪表示，政府不能單按藝團在本地表現評定優劣，更應衡量藝團可否成為本港的「文化名片」，代表香港在國際舞台上發光發亮，吸引遊客帶動經濟效益。她建議，政府設專責工作小組，諮詢海外專家及業界意見，而在釐定KPI時更「要分類型，例如音樂劇、樂團、舞蹈，亦要細分專業與非專業（藝團）」。

港樂行政總裁霍品達亦呼籲政府多重視表演質素，舉例港樂演奏《冰雪奇緣》電影歌曲及馬勒《第三交響曲》均保持最高水準，但往往《冰雪奇緣》更受歡迎；又指港樂在每個樂季平均每周演出兩次，演出數目穩定，但表演質素「並非全數皆在同一水平」，證明量化指標並不足以衡量藝團表現。

兩團亦關注香港演藝場館短缺，建議政府興建更多表演場地。李易璇表示，每次演出的預備時間非常緊絀，「如果星期一入台，最遲星期五便要表演，即是只有3天時間完成搭景、掛燈」，為此更曾試過「綵排至最後一刻，（表演前）仍在夾位置，晚飯也沒有吃」。

霍品達亦說，每場音樂會理應安排所有樂手在表演場館綵排至少3天，但「有時無法做到，有時（樂手）需在狹小空間綵排，有時甚至沒有綵排的場地」。他說，香港要加建場館才可令藝團有可能提供更多表演。

文體旅局回覆查詢說，正全面檢討現行的藝團資助制度和表演場地的預訂分配制度，會與業界和持份者保持緊密溝通，適時公布詳情。

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