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港聞二

政府倘持續削資 港樂或縮巡演規模 港芭擬重整資源 終止成效不彰項目

【明報專訊】政府面對千億財赤，今年度對主要演藝團體（即九大藝團）撥款將削減2%，文體旅局長羅淑佩日前建議藝團多覓商業贊助。香港管弦樂團（港樂）稱，今年削資未至令樂團「陷入困境（in trouble）」，惟疫後爭取商業贊助愈見艱難，倘政府持續扣減撥款，港樂或需考慮縮減巡演規模。香港芭蕾舞團（港芭）亦稱，今年資助無法抵付員工薪酬，將重整資源，擬終止部分成效不彰的項目。

明報記者 葉希雯

去年11月公布的《文藝創意產業發展藍圖》提及，政府將「增撥資源及鼓勵私人捐款」支持主要演藝團體等；事隔4個月，新一份《財政預算案》向九大藝團「開刀」，預算撥款按年減2%至3.88億元。翻查藝團2023/24年報，各藝團分別獲政府資助近1634萬至1.1億元不等，佔其總收入53%至82%，惟其中5個藝團錄得虧損（見圖）。

企業開支審慎 尋商業贊助艱難

港樂2020年起每年獲批逾億元撥款，惟每年度音樂會及其他表演收入均不及音樂會開支，上年度相差逾1億元。行政總裁霍品達（Benedikt Fohr）接受本報專訪稱，所有藝團均受削資影響，港樂亦需開源節流。他呼籲政府審慎決定未來撥款額，「即使每年只削減2%，幾年累積下來，加上價格和薪酬逐年上漲，差距便會愈來愈大」，相信當局明白藝團運作有多依賴政府資助。

港樂現為香港文化中心的場地伙伴，霍品達說，音樂廳只可容納近2000人，無法增加觀眾人次，而為確保各年齡層及不同觀眾能入場觀賞音樂會，港樂無意加票價，開源只有爭取更多商業贊助，但現時企業對贊助非必需（not necessarily needed）活動更審慎，「吸金」不易。

霍品達透露今年向董事局報告來年預算時，曾商討縮減巡演規模。他解釋，疫後歐洲酒店房租翻倍，「當與100名樂手同行時，涉款會相當大」，但強調現階段不會調整。他補充，倘政府資助能佔整體收入約65%，即可抵消僱員薪酬、辦公室及場租等固定開支，讓票房收入、捐款及贊助只用於製作音樂會，已屬理想。

港芭2023/24年度籌集近1272萬元贊助及捐款，創歷年最高。行政總監李易璇向本報稱，舞團去年成立香港芭蕾舞學院屬籌款契機，今年的預算會定得「保守一點」，冀最終能超乎預期。她稱，今年度政府資助無法抵消員工薪酬，港芭將重整資源，包括減印場刊，並檢視過往項目，停辦部分成效不彰活動。

表演藝術成本高 贊助捐款無法取代政府資助

李易璇以公眾教育活動作例，指港芭過往傾向直接入校教導學生，未來或改為「訓練訓練者（train the trainers）」模式，由港芭訓練的導師入校，擴大影響力同時節省人力。她說，表演藝術製作成本高，任何贊助及捐款均無法取代政府資助。

政府除發放恒常資助，亦會按藝團提交的3年發展報告決定來年一筆過撥款額度。港樂及港芭稱，一筆過撥款按藝團表現而定，今年度所獲資助有提高，其中港芭的政府資助在拉上補下後與上年度相若。

文體旅局回覆本報稱，政府已就今年度撥款安排諮詢藝術發展諮詢委員會，當局會在各主要藝團完成年度表現評估後，通知它們各自的撥款額。局方稱，除政府經常資助，藝團尚有商界和民間贊助、藝術課程學費等財政來源，認為它們需妥善制定財務策略，擴大財政來源，並有效運用政府資助及儲備，確保運營穩健性和財務健康。

相關字詞﹕九大藝團 文藝創意產業發展藍圖 文化體育及旅遊局 港芭 香港芭蕾舞團 港樂 香港管弦樂團

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