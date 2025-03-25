富婆契女騙財捲逃 同黨囚6年 官斥為萬元報酬犯案無人性 另契女下屬囚20月

案中原有3名被告，首被告范佩韻（契女）於審訊首日潛逃，次被告保安員伍超光（現54歲）裁定一項洗黑錢及3項欺詐罪成，第三被告秘書鄭德起（現54歲）裁定4項洗黑錢罪成。綜合聆訊，七旬事主與前夫離婚後分身家約2億元，2014年經友人認識范。范游說事主投資金融產品及酒店，事主多次匯款到指定戶口。范2017年因另一宗欺詐案入獄，伍遂以「香港金管局職員」名義，要求事主付款刪除洗黑錢紀錄，並聯同鄭處理事主匯款。

首被告另案入獄 次被告主導騙局

辯方昨求情稱，范佩韻是始作俑者，伍超光僅負責次要角色，出於私人交情協助范。法官郭啟安反駁，稱范後期因案入獄，事主見范不知所終，要求取回本金；伍就挑起大樑策劃騙局，誘使事主繼續付款，「讓騙案的人物和劇本走下去」。郭官形容，即使伍不是撰寫「劇本」的人，他擔當「最佳男主角」，在案件發揮重要作用。

郭官判刑稱，范是本案幕後主腦，利用事主的孤獨無知，以虛構人物、文書和交易全方位行騙，即使范入獄後仍不放棄，指示伍繼續索款，想榨乾事主一分一毫。郭官提及事主後期拒絕配合，伍為了拖延時間，訛稱金管局職員再設騙局，伍顯然和范共同犯罪，在案件各司其職，罪責相同。

郭官提及，伍辯稱因交情協助范，但伍自辯承認與范是泛泛之交；即使法庭信納伍無份編製涉案虛假文件，不構成減刑理由。郭官強調，即使伍為了1.4萬元報酬犯案，其作為毫無人性，只能怪自己貪心，承受重判亦與人無尤，就4罪判伍囚6年。

官斥第三被告助紂為虐

至於鄭德起，辯方求情指他是范佩韻的下屬，替范處理行政事務。郭官指出，鄭明知范的公司無實際業務，亦知道范因欺詐案入獄，卻協助范處理事主匯款，必然有理由相信款項與騙案有關。郭官稱，就算鄭不是為了個人利益犯案，他按照范指示行事，無疑鼓勵范繼續行騙。郭官批評，鄭無必要為了微薄的薪金「助紂為虐」，對事主被騙財視而不見、與涉案者同流合污，判鄭囚20個月。

【案件編號：HCCC 142/23】