明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

富婆契女騙財捲逃 同黨囚6年 官斥為萬元報酬犯案無人性 另契女下屬囚20月

【明報專訊】七旬婦11年前認識自稱任職銀行的契女後，遭對方游說匯款投資金融產品，合共損失逾6000萬元。契女與兩名同黨被控，案件開審首天契女不見蹤影，兩名同黨經審訊裁定欺詐及洗黑錢共7罪成立，昨於高院分別判監6年及20個月。法官批評，其中一人聲稱為了萬多元報酬犯案，但他有份哄騙無知婦孺，將事主玩弄於股掌之中，毫無人性、愚不可及。

案中原有3名被告，首被告范佩韻（契女）於審訊首日潛逃，次被告保安員伍超光（現54歲）裁定一項洗黑錢及3項欺詐罪成，第三被告秘書鄭德起（現54歲）裁定4項洗黑錢罪成。綜合聆訊，七旬事主與前夫離婚後分身家約2億元，2014年經友人認識范。范游說事主投資金融產品及酒店，事主多次匯款到指定戶口。范2017年因另一宗欺詐案入獄，伍遂以「香港金管局職員」名義，要求事主付款刪除洗黑錢紀錄，並聯同鄭處理事主匯款。

首被告另案入獄 次被告主導騙局

辯方昨求情稱，范佩韻是始作俑者，伍超光僅負責次要角色，出於私人交情協助范。法官郭啟安反駁，稱范後期因案入獄，事主見范不知所終，要求取回本金；伍就挑起大樑策劃騙局，誘使事主繼續付款，「讓騙案的人物和劇本走下去」。郭官形容，即使伍不是撰寫「劇本」的人，他擔當「最佳男主角」，在案件發揮重要作用。

郭官判刑稱，范是本案幕後主腦，利用事主的孤獨無知，以虛構人物、文書和交易全方位行騙，即使范入獄後仍不放棄，指示伍繼續索款，想榨乾事主一分一毫。郭官提及事主後期拒絕配合，伍為了拖延時間，訛稱金管局職員再設騙局，伍顯然和范共同犯罪，在案件各司其職，罪責相同。

郭官提及，伍辯稱因交情協助范，但伍自辯承認與范是泛泛之交；即使法庭信納伍無份編製涉案虛假文件，不構成減刑理由。郭官強調，即使伍為了1.4萬元報酬犯案，其作為毫無人性，只能怪自己貪心，承受重判亦與人無尤，就4罪判伍囚6年。

官斥第三被告助紂為虐

至於鄭德起，辯方求情指他是范佩韻的下屬，替范處理行政事務。郭官指出，鄭明知范的公司無實際業務，亦知道范因欺詐案入獄，卻協助范處理事主匯款，必然有理由相信款項與騙案有關。郭官稱，就算鄭不是為了個人利益犯案，他按照范指示行事，無疑鼓勵范繼續行騙。郭官批評，鄭無必要為了微薄的薪金「助紂為虐」，對事主被騙財視而不見、與涉案者同流合污，判鄭囚20個月。

【案件編號：HCCC 142/23】

相關字詞﹕高等法院 洗黑錢 欺詐罪

上 / 下一篇新聞

公院新收費首階段料明年推 設封頂 方案今公布 急症擬加至不多於400元
公院新收費首階段料明年推 設封頂 方案今公布 急症擬加至不多於400元
「1+」審批制增藥廠競爭 有貴藥減價三成
「1+」審批制增藥廠競爭 有貴藥減價三成
將增申請前會面諮詢 冀提升審批效率
將增申請前會面諮詢 冀提升審批效率
認殘廁與學生性交 中學教師囚22月 官斥利用師生關係違誠信 教局稱檢視註冊資格
認殘廁與學生性交 中學教師囚22月 官斥利用師生關係違誠信 教局稱檢視註冊資格
荃灣港安墜檢查燈 兩醫護傷
荃灣港安墜檢查燈 兩醫護傷
街頭藝術節開鑼 壁畫遍中上環體育園
街頭藝術節開鑼 壁畫遍中上環體育園
餐廳經理涉私密照逼下屬性交 事主稱講明15歲
餐廳經理涉私密照逼下屬性交 事主稱講明15歲
政府平台送遞員調查 議員批阿媽係女人
政府平台送遞員調查 議員批阿媽係女人
漁船走私魚翅雪茄 4人被捕
漁船走私魚翅雪茄 4人被捕
疑賣家「魔術手」 金行報警後尋回金幣
疑賣家「魔術手」 金行報警後尋回金幣
村屋大王涉套丁 指林鄭承諾不告刑事
村屋大王涉套丁 指林鄭承諾不告刑事
代紫荊黨購慈團 商人涉欺詐19萬
代紫荊黨購慈團 商人涉欺詐19萬
男子涉拍裙底斷正逃走 撞傷途人就擒
男子涉拍裙底斷正逃走 撞傷途人就擒
政府倘持續削資 港樂或縮巡演規模 港芭擬重整資源 終止成效不彰項目
政府倘持續削資 港樂或縮巡演規模 港芭擬重整資源 終止成效不彰項目
港芭籲釐定KPI勿單看數字 倡諮詢海外專家
港芭籲釐定KPI勿單看數字 倡諮詢海外專家
無法全依賴資助 港樂總裁寄語接班人應變
無法全依賴資助 港樂總裁寄語接班人應變
機場T2年底分段啟用 董事指轉機客待增 料屆時客量達標
機場T2年底分段啟用 董事指轉機客待增 料屆時客量達標
秀茂坪至佐敦紅巴月底轉「綠」 收費一年不變
秀茂坪至佐敦紅巴月底轉「綠」 收費一年不變
無業婦認政總淋油候判 求情稱失業發泄
無業婦認政總淋油候判 求情稱失業發泄
民建聯倡九龍城小填海 貫通尖沙嘴與觀塘海濱
民建聯倡九龍城小填海 貫通尖沙嘴與觀塘海濱
立會會期至10．22 「暑假」縮至1月 餘34法案議員認緊迫
立會會期至10．22 「暑假」縮至1月 餘34法案議員認緊迫
公署23條一周年座談 稱護國安須長期堅持
公署23條一周年座談 稱護國安須長期堅持
李家超赴博鰲年會與海南簽合作
李家超赴博鰲年會與海南簽合作
花卉展閉幕派3500盆 兩小時領完
花卉展閉幕派3500盆 兩小時領完
灣區熱搜：廣深直達列車加密 增往福田路線 「隨到隨走」毋須改簽 持票可登同日列車
灣區熱搜：廣深直達列車加密 增往福田路線 「隨到隨走」毋須改簽 持票可登同日列車
灣區熱搜：橫琴封關一周年 往來澳門人流增三成
灣區熱搜：橫琴封關一周年 往來澳門人流增三成
灣區手記：安檢機器人 ／文：尚東美
灣區手記：安檢機器人 ／文：尚東美
【Emily】七欖激光煙火賀開閉幕 韓啦啦隊助興 RubberBand表演取消 欖總：時間安排限制
【Emily】七欖激光煙火賀開閉幕 韓啦啦隊助興 RubberBand表演取消 欖總：時間安排限制
【Emily】食物援助申請年增7% 聖雅各募捐轉贈
【Emily】食物援助申請年增7% 聖雅各募捐轉贈
【Emily】南丫電廠錄30鳥類 大白鷺磯鷸首現身
【Emily】南丫電廠錄30鳥類 大白鷺磯鷸首現身
【Emily】芬蘭前總理訪港 逛灣仔打卡
【Emily】芬蘭前總理訪港 逛灣仔打卡
【Emily】司法機構開LinkedIn 不設留言
【Emily】司法機構開LinkedIn 不設留言