政府平台送遞員調查 議員批阿媽係女人

工聯會議員陸頌雄批評兩項調查內容如「阿媽係女人」，只是指出大家早已知悉的事、整合出工友訴求，當局的文件也無提出解決問題方案，參考價值低，也令人失望，質疑當局對提高數碼平台工作者保障的決心。

指無助釐清僱傭關係

民建聯議員顏汶羽也稱，不解為何相關調查未問及很多「關鍵問題」，包括平台工作者與平台間的勞動關係、工傷及投購保險情况等。勞聯勞工界議員周小松亦稱，調查結果無助釐清雙方勞動關係，直指調查結果意義不大，難為探討數碼平台工作者保障提供基礎。

工聯會議員黃國則提出，最高人民法院已有指導案例以「用工事實」決定平台與工作者間的勞動關係，港府應參考。何啟明回應時多次重申當局會於今年內擬定路向，又指本港現時以僱主對僱員的控制權去釐定工作關係，與內地案例「原則相同」。

勞處稱檢視投保足夠否

就調查內容，勞工處助理處長（勞資關係）梁樂文解釋，調查主要想了解平台工作者的工作情况、收入，以及他們對工作模式的理解。他又稱，平台有為工作者投保，未來會在聯絡小組檢視相關保障是否足夠。

勞福局另建議保留勞工處一個首席勞工事務主任有時限編外職位，為期3年，以領導職工會登記局及勞資協商促進科。相關職位2022年獲通過開設，多名議員關注該職位是否屬長期需要。勞福局長孫玉菡回應稱，職工會登記局長工作以往多涉及行政，但《職工會條例》修例後將涉及維護國家安全，工作量有增無減，目前評估相關職位有長期需要，但因未掌握實際情况，故謹慎地先建議延續3年，之後有實際數據再詳細評估。