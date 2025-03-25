明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

政府平台送遞員調查 議員批阿媽係女人

【明報專訊】數碼平台工作者與平台之間的勞動關係一直難以介定，立法會人力事務委員會昨開會討論平台工作者保障，當局此前委託政府統計處及承辦商做調查，有多名議員批評兩項調查的結果令人失望，內容如「阿媽係女人」，參考價值低，無助於釐清平台工作者與平台間的勞動關係，難以為討論提供基礎。勞福局副局長何啟明回應時多次重申當局會於今年內擬定路向。

工聯會議員陸頌雄批評兩項調查內容如「阿媽係女人」，只是指出大家早已知悉的事、整合出工友訴求，當局的文件也無提出解決問題方案，參考價值低，也令人失望，質疑當局對提高數碼平台工作者保障的決心。

指無助釐清僱傭關係

民建聯議員顏汶羽也稱，不解為何相關調查未問及很多「關鍵問題」，包括平台工作者與平台間的勞動關係、工傷及投購保險情况等。勞聯勞工界議員周小松亦稱，調查結果無助釐清雙方勞動關係，直指調查結果意義不大，難為探討數碼平台工作者保障提供基礎。

工聯會議員黃國則提出，最高人民法院已有指導案例以「用工事實」決定平台與工作者間的勞動關係，港府應參考。何啟明回應時多次重申當局會於今年內擬定路向，又指本港現時以僱主對僱員的控制權去釐定工作關係，與內地案例「原則相同」。

勞處稱檢視投保足夠否

就調查內容，勞工處助理處長（勞資關係）梁樂文解釋，調查主要想了解平台工作者的工作情况、收入，以及他們對工作模式的理解。他又稱，平台有為工作者投保，未來會在聯絡小組檢視相關保障是否足夠。

勞福局另建議保留勞工處一個首席勞工事務主任有時限編外職位，為期3年，以領導職工會登記局及勞資協商促進科。相關職位2022年獲通過開設，多名議員關注該職位是否屬長期需要。勞福局長孫玉菡回應稱，職工會登記局長工作以往多涉及行政，但《職工會條例》修例後將涉及維護國家安全，工作量有增無減，目前評估相關職位有長期需要，但因未掌握實際情况，故謹慎地先建議延續3年，之後有實際數據再詳細評估。

相關字詞﹕何啟明 孫玉菡 職工會登記局 勞聯 民建聯 工聯會 黃國 周小松 顏汶羽 陸頌雄

上 / 下一篇新聞

公院新收費首階段料明年推 設封頂 方案今公布 急症擬加至不多於400元
公院新收費首階段料明年推 設封頂 方案今公布 急症擬加至不多於400元
「1+」審批制增藥廠競爭 有貴藥減價三成
「1+」審批制增藥廠競爭 有貴藥減價三成
將增申請前會面諮詢 冀提升審批效率
將增申請前會面諮詢 冀提升審批效率
認殘廁與學生性交 中學教師囚22月 官斥利用師生關係違誠信 教局稱檢視註冊資格
認殘廁與學生性交 中學教師囚22月 官斥利用師生關係違誠信 教局稱檢視註冊資格
荃灣港安墜檢查燈 兩醫護傷
荃灣港安墜檢查燈 兩醫護傷
街頭藝術節開鑼 壁畫遍中上環體育園
街頭藝術節開鑼 壁畫遍中上環體育園
餐廳經理涉私密照逼下屬性交 事主稱講明15歲
餐廳經理涉私密照逼下屬性交 事主稱講明15歲
漁船走私魚翅雪茄 4人被捕
漁船走私魚翅雪茄 4人被捕
疑賣家「魔術手」 金行報警後尋回金幣
疑賣家「魔術手」 金行報警後尋回金幣
富婆契女騙財捲逃 同黨囚6年 官斥為萬元報酬犯案無人性 另契女下屬囚20月
富婆契女騙財捲逃 同黨囚6年 官斥為萬元報酬犯案無人性 另契女下屬囚20月
村屋大王涉套丁 指林鄭承諾不告刑事
村屋大王涉套丁 指林鄭承諾不告刑事
代紫荊黨購慈團 商人涉欺詐19萬
代紫荊黨購慈團 商人涉欺詐19萬
男子涉拍裙底斷正逃走 撞傷途人就擒
男子涉拍裙底斷正逃走 撞傷途人就擒
政府倘持續削資 港樂或縮巡演規模 港芭擬重整資源 終止成效不彰項目
政府倘持續削資 港樂或縮巡演規模 港芭擬重整資源 終止成效不彰項目
港芭籲釐定KPI勿單看數字 倡諮詢海外專家
港芭籲釐定KPI勿單看數字 倡諮詢海外專家
無法全依賴資助 港樂總裁寄語接班人應變
無法全依賴資助 港樂總裁寄語接班人應變
機場T2年底分段啟用 董事指轉機客待增 料屆時客量達標
機場T2年底分段啟用 董事指轉機客待增 料屆時客量達標
秀茂坪至佐敦紅巴月底轉「綠」 收費一年不變
秀茂坪至佐敦紅巴月底轉「綠」 收費一年不變
無業婦認政總淋油候判 求情稱失業發泄
無業婦認政總淋油候判 求情稱失業發泄
民建聯倡九龍城小填海 貫通尖沙嘴與觀塘海濱
民建聯倡九龍城小填海 貫通尖沙嘴與觀塘海濱
立會會期至10．22 「暑假」縮至1月 餘34法案議員認緊迫
立會會期至10．22 「暑假」縮至1月 餘34法案議員認緊迫
公署23條一周年座談 稱護國安須長期堅持
公署23條一周年座談 稱護國安須長期堅持
李家超赴博鰲年會與海南簽合作
李家超赴博鰲年會與海南簽合作
花卉展閉幕派3500盆 兩小時領完
花卉展閉幕派3500盆 兩小時領完
灣區熱搜：廣深直達列車加密 增往福田路線 「隨到隨走」毋須改簽 持票可登同日列車
灣區熱搜：廣深直達列車加密 增往福田路線 「隨到隨走」毋須改簽 持票可登同日列車
灣區熱搜：橫琴封關一周年 往來澳門人流增三成
灣區熱搜：橫琴封關一周年 往來澳門人流增三成
灣區手記：安檢機器人 ／文：尚東美
灣區手記：安檢機器人 ／文：尚東美
【Emily】七欖激光煙火賀開閉幕 韓啦啦隊助興 RubberBand表演取消 欖總：時間安排限制
【Emily】七欖激光煙火賀開閉幕 韓啦啦隊助興 RubberBand表演取消 欖總：時間安排限制
【Emily】食物援助申請年增7% 聖雅各募捐轉贈
【Emily】食物援助申請年增7% 聖雅各募捐轉贈
【Emily】南丫電廠錄30鳥類 大白鷺磯鷸首現身
【Emily】南丫電廠錄30鳥類 大白鷺磯鷸首現身
【Emily】芬蘭前總理訪港 逛灣仔打卡
【Emily】芬蘭前總理訪港 逛灣仔打卡
【Emily】司法機構開LinkedIn 不設留言
【Emily】司法機構開LinkedIn 不設留言