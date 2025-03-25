餐廳經理涉私密照逼下屬性交 事主稱講明15歲

控方開案陳辭指，2021年8月起，事主X在灣仔一間麥當勞任職兼職侍應，因而認識該分店經理、被告江垚（被捕時32歲），兩人隨後成為朋友。2022年3月3日晚上10時，被告帶X進入涉案麥當勞分店的更衣室，之後被告用手觸摸X的胸部及吻X，又要求X替他口交，而X照辦。事件發生後，兩人仍維持朋友關係。

控方指曾口交性交

同年7月9日，剛滿16歲的X應被告邀請前往他的住所，並替被告口交，當時兩人沒發生性行為。同年8月7日，X再次應邀前往被告住所，當日兩人有發生性行為。同月23日，X應被告要求，透過WeChat向被告傳送自己的下體照片；至翌月5日，被告威脅X跟他性交，否則會公開X的私密照，遭X拒絕並在WeChat封鎖被告。

同事獲示牀照揭發

被告警誡稱不知情

另外，控方提到，2023年4月29日，被告透過WeChat向另一涉案麥當勞兼職女侍應Y，發送自己跟X的口交照，Y起初不清楚相中人是誰，及後推論出該人是X。Y最終在同年8月9日把事件告知X，X再把事件告知她的男友，最終在男友建議下報警。同月13日，被告被警方拘捕，在警誡下稱「我唔清楚咩事」。

X昨在屏風後作供稱，曾透過WeChat向被告表示「我15啊大哥」。X另提及，被告曾要求跟自己性交、借錢，以及傳送私隱部位的照片，她合共3至5次向被告傳送有關照片。審訊今續。

【案件編號：DCCC 18/24】