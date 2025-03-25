荃灣港安墜檢查燈 兩醫護傷

衛署促交報告 籲檢查同型號

港安醫院稱，涉事手術燈曾於今年1月接受例行檢查，當時獲承辦商確認安全，醫院就是次事件已要求承辦商進一步調查事故原因，提交詳細報告。醫院稱，為審慎起見，已完成檢查所有天花設備及醫療用吊塔，同型號的4組手術燈經檢查確認安全，目前正常運作。醫院已就事件向衛生署報告，將繼續加強監察承辦商服務質素。

衛生署稱，根據港安醫院通報，一名醫生前晚在急診服務的治療室為一名病人完成程序後，在旁協助的一名醫護人員嘗試將檢查燈調向時，檢查燈突然墜落，擊中在場兩名醫護人員，兩人經檢查後無大礙，毋須留院治療，治療室內病人無受傷；醫院亦於同日晚上停用涉事治療室。

至於檢查燈供應商方面，衛生署指港安醫院已要求供應商Draeger Hong Kong Limited即時派員檢查院內所有同型號（即Polaris® 50）的檢查燈，以及檢查院內由該供應商提供不同型號的所有檢查燈。初步資料顯示，有關檢查燈屬醫療器械行政管理制度的第I級一般醫療器械。

衛生署已發出特別警示，通知各持份者若使用涉事器械，應盡快聯絡Draeger Hong Kong Limited跟進，包括醫管局、所有私家醫院、持牌私營醫療機構及相關醫療專業團體，署方昨亦已書面要求供應商主動通知受影響客戶及跟進。