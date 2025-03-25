明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

荃灣港安墜檢查燈 兩醫護傷

【明報專訊】荃灣港安醫院一間治療室前晚發生檢查燈墜落事件，未有病人受傷。醫院昨日表示，事發時檢查燈擊中在場兩名醫護人員，兩人受輕傷，經檢查後並無大礙。衛生署昨宣布，已要求港安醫院提交調查報告，署方會仔細評估調查結果及醫院採取的措施，再作適當跟進。

衛署促交報告 籲檢查同型號

港安醫院稱，涉事手術燈曾於今年1月接受例行檢查，當時獲承辦商確認安全，醫院就是次事件已要求承辦商進一步調查事故原因，提交詳細報告。醫院稱，為審慎起見，已完成檢查所有天花設備及醫療用吊塔，同型號的4組手術燈經檢查確認安全，目前正常運作。醫院已就事件向衛生署報告，將繼續加強監察承辦商服務質素。

衛生署稱，根據港安醫院通報，一名醫生前晚在急診服務的治療室為一名病人完成程序後，在旁協助的一名醫護人員嘗試將檢查燈調向時，檢查燈突然墜落，擊中在場兩名醫護人員，兩人經檢查後無大礙，毋須留院治療，治療室內病人無受傷；醫院亦於同日晚上停用涉事治療室。

至於檢查燈供應商方面，衛生署指港安醫院已要求供應商Draeger Hong Kong Limited即時派員檢查院內所有同型號（即Polaris® 50）的檢查燈，以及檢查院內由該供應商提供不同型號的所有檢查燈。初步資料顯示，有關檢查燈屬醫療器械行政管理制度的第I級一般醫療器械。

衛生署已發出特別警示，通知各持份者若使用涉事器械，應盡快聯絡Draeger Hong Kong Limited跟進，包括醫管局、所有私家醫院、持牌私營醫療機構及相關醫療專業團體，署方昨亦已書面要求供應商主動通知受影響客戶及跟進。

相關字詞﹕醫療器械 檢查燈 衛生署 荃灣港安醫院

上 / 下一篇新聞

公院新收費首階段料明年推 設封頂 方案今公布 急症擬加至不多於400元
公院新收費首階段料明年推 設封頂 方案今公布 急症擬加至不多於400元
「1+」審批制增藥廠競爭 有貴藥減價三成
「1+」審批制增藥廠競爭 有貴藥減價三成
將增申請前會面諮詢 冀提升審批效率
將增申請前會面諮詢 冀提升審批效率
認殘廁與學生性交 中學教師囚22月 官斥利用師生關係違誠信 教局稱檢視註冊資格
認殘廁與學生性交 中學教師囚22月 官斥利用師生關係違誠信 教局稱檢視註冊資格
街頭藝術節開鑼 壁畫遍中上環體育園
街頭藝術節開鑼 壁畫遍中上環體育園
餐廳經理涉私密照逼下屬性交 事主稱講明15歲
餐廳經理涉私密照逼下屬性交 事主稱講明15歲
政府平台送遞員調查 議員批阿媽係女人
政府平台送遞員調查 議員批阿媽係女人
漁船走私魚翅雪茄 4人被捕
漁船走私魚翅雪茄 4人被捕
疑賣家「魔術手」 金行報警後尋回金幣
疑賣家「魔術手」 金行報警後尋回金幣
富婆契女騙財捲逃 同黨囚6年 官斥為萬元報酬犯案無人性 另契女下屬囚20月
富婆契女騙財捲逃 同黨囚6年 官斥為萬元報酬犯案無人性 另契女下屬囚20月
村屋大王涉套丁 指林鄭承諾不告刑事
村屋大王涉套丁 指林鄭承諾不告刑事
代紫荊黨購慈團 商人涉欺詐19萬
代紫荊黨購慈團 商人涉欺詐19萬
男子涉拍裙底斷正逃走 撞傷途人就擒
男子涉拍裙底斷正逃走 撞傷途人就擒
政府倘持續削資 港樂或縮巡演規模 港芭擬重整資源 終止成效不彰項目
政府倘持續削資 港樂或縮巡演規模 港芭擬重整資源 終止成效不彰項目
港芭籲釐定KPI勿單看數字 倡諮詢海外專家
港芭籲釐定KPI勿單看數字 倡諮詢海外專家
無法全依賴資助 港樂總裁寄語接班人應變
無法全依賴資助 港樂總裁寄語接班人應變
機場T2年底分段啟用 董事指轉機客待增 料屆時客量達標
機場T2年底分段啟用 董事指轉機客待增 料屆時客量達標
秀茂坪至佐敦紅巴月底轉「綠」 收費一年不變
秀茂坪至佐敦紅巴月底轉「綠」 收費一年不變
無業婦認政總淋油候判 求情稱失業發泄
無業婦認政總淋油候判 求情稱失業發泄
民建聯倡九龍城小填海 貫通尖沙嘴與觀塘海濱
民建聯倡九龍城小填海 貫通尖沙嘴與觀塘海濱
立會會期至10．22 「暑假」縮至1月 餘34法案議員認緊迫
立會會期至10．22 「暑假」縮至1月 餘34法案議員認緊迫
公署23條一周年座談 稱護國安須長期堅持
公署23條一周年座談 稱護國安須長期堅持
李家超赴博鰲年會與海南簽合作
李家超赴博鰲年會與海南簽合作
花卉展閉幕派3500盆 兩小時領完
花卉展閉幕派3500盆 兩小時領完
灣區熱搜：廣深直達列車加密 增往福田路線 「隨到隨走」毋須改簽 持票可登同日列車
灣區熱搜：廣深直達列車加密 增往福田路線 「隨到隨走」毋須改簽 持票可登同日列車
灣區熱搜：橫琴封關一周年 往來澳門人流增三成
灣區熱搜：橫琴封關一周年 往來澳門人流增三成
灣區手記：安檢機器人 ／文：尚東美
灣區手記：安檢機器人 ／文：尚東美
【Emily】七欖激光煙火賀開閉幕 韓啦啦隊助興 RubberBand表演取消 欖總：時間安排限制
【Emily】七欖激光煙火賀開閉幕 韓啦啦隊助興 RubberBand表演取消 欖總：時間安排限制
【Emily】食物援助申請年增7% 聖雅各募捐轉贈
【Emily】食物援助申請年增7% 聖雅各募捐轉贈
【Emily】南丫電廠錄30鳥類 大白鷺磯鷸首現身
【Emily】南丫電廠錄30鳥類 大白鷺磯鷸首現身
【Emily】芬蘭前總理訪港 逛灣仔打卡
【Emily】芬蘭前總理訪港 逛灣仔打卡
【Emily】司法機構開LinkedIn 不設留言
【Emily】司法機構開LinkedIn 不設留言