認殘廁與學生性交 中學教師囚22月 官斥利用師生關係違誠信 教局稱檢視註冊資格

辯方求情稱羞愧 獲妻原諒

教育局發言人回覆查詢稱重視教師專業操守，會在司法程序完結後詳細審閱所有相關資料，嚴肅檢視教師註冊，就嚴重個案，局方經考慮各項因素後，會按《教育條例》取消其教師註冊資格，有關教師一經被取消註冊資格，不得在學校任教。

辯方昨求情稱，認罪的被告L.W.S（41歲）對自己有違道德和誠信的行為感到羞愧，因此在案發後辭去原有教職，改任兼職代課老師，並向太太坦白講述事件，終獲對方原諒。辯方冀法庭考慮被告獲妻子原諒，以及在案中沒使用暴力和有用安全套等因素酌情輕判。

官拒就「不倫戀」減刑

法官彭中屏判刑時分析，被告和事主X年紀差24年，以及被告違反誠信利用師生關係行事，都是本案加刑因素，並拒絕以兩人「不倫之戀」為減刑理由；彭官並指出，事後被告辭職，無證據顯示X承受嚴重心理創傷，且被告沒用暴力和有用安全套，決定以監禁27個月和18個月作為非法性交和非禮罪的量刑起點，並因應被告認罪，以及兩罪案發日期相差一個月等，判處被告監禁22個月。

被告承認案情提到，2022年於涉案中學就讀中一的事主X經其他同學認識被告，同年兩人關係變親密，年底發展為情侶。翌年X升讀中二，被告出任她的宗教科教師，至同年底兩人分手，被告亦以個人理由辭任該校教師。

就非法性交事件，X在錄影會面時稱，2023年6月某日放學後，被告要求X帶他到殘廁，X遂帶被告到蘇屋邨附近商場的殘廁，之後被告跟X性交5至10分鐘。X提到，她只為「純粹配合」被告而性交，感覺過程「無咩特別」，又稱兩人性交前，她曾向被告表明自己15歲。至於非禮事件，X在錄影會面稱，同年7月某天放學後，被告再次要求X跟他前往上述殘廁，之後被告以戴上安全套的陽具摩擦X陰部，過程歷時5至10分鐘。

父查Ig對話揭發

去年1月28日深夜，X的父親得悉X在家中吸煙，擔心她或受不良影響，遂查看她的手機，過程中發現X跟被告在Instagram（Ig）有關性行為的對話。X的父親其後憑被告向X傳送的自拍照，向涉案中學副校長確認被告身分，並將事件報警處理。

【案件編號：DCCC 934/24】