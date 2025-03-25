「1+」審批制增藥廠競爭 有貴藥減價三成

「1+」機制前年實施，讓新藥由原本須取得兩個認可國家發出的藥劑製品證明書（CPP），在提供本地臨牀數據支持下減至可只提交一張CPP，旨在加快治療嚴重或罕見疾病新藥審批，去年擴展至涵蓋所有新藥。衛生署助理署長（藥物）陳凌峯昨稱，機制至今收到逾110間藥企，共逾400個查詢，本月起將推出申請前會面諮詢服務以提升處理申請效率（見另稿）。

暫11款藥循此註冊 5納藥物名冊

納入醫管局藥物名冊的藥物須先在港註冊，而醫管局藥物名冊分為通用藥物、專用藥物、獲安全網資助的自費藥物及不獲安全網資助的自費藥物。目前有11款藥物透過「1+」機制註冊，當中5款已納入名冊（見表），另兩款有待醫管局建議委員會5月審議。

腸癌血紅素尿症病人料年省12萬

崔俊明表示，一款治療「陣發性夜間血紅素尿症」的口服膠囊今年1月納入名冊並獲安全網資助，使用該藥的自費病人每年可節省12萬元，預計每年15名病人受惠。崔續稱，該款藥物在成本評估小組的談判後降價30%，並觸發藥廠自行對同一適應症的另一藥物降價37%，預計每年節省2200萬至2400萬元。

財赤下減浪費 配藥最多24周

另外兩款用於治療「轉移性大腸癌」的藥物去年10月納入藥物名冊，列為專用藥物，即收取標準藥費15元。崔俊明稱，去年10月24日至今年2月25日已有301名患者受惠，每名病人每年所省藥物開支可達12萬元。公帑開支方面，兩款新藥價格經談判後約下降35%，預計節省1503萬元。

崔解釋，部分藥物以往因無競爭，藥廠定價較貴，現時「1+」機制讓內地和海外藥物加快在本港註冊，進一步加強藥廠間競爭，從而降低藥價，強調好藥港藥可讓病人有更多選擇。

不過，崔俊明承認財政赤字下加快引進新藥勢必增加藥物開支，會採取措施減少浪費。醫管局昨起實施配藥新安排，每次最多只向病人配發24周藥物，以減少浪費。