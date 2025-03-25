「1+」審批制增藥廠競爭 有貴藥減價三成

【明報專訊】政府前年11月起實施「1+」新藥審批機制，至今已批准11款新藥申請，當中5款已納入醫管局藥物名冊。醫管局總藥劑師崔俊明昨表示，其中一款治療罕見病的貴價藥在醫管局成本評估小組談判後降價三成，同時藥廠自行對同一適用症的另一款藥物降價37%，預計每年最高可節省2400萬元。崔強調，1+機制促進好藥港用，令更多病人受惠，同時加大競爭，令藥價有降低空間。
「1+」機制前年實施，讓新藥由原本須取得兩個認可國家發出的藥劑製品證明書（CPP），在提供本地臨牀數據支持下減至可只提交一張CPP，旨在加快治療嚴重或罕見疾病新藥審批，去年擴展至涵蓋所有新藥。衛生署助理署長（藥物）陳凌峯昨稱，機制至今收到逾110間藥企，共逾400個查詢，本月起將推出申請前會面諮詢服務以提升處理申請效率（見另稿）。
暫11款藥循此註冊 5納藥物名冊
納入醫管局藥物名冊的藥物須先在港註冊，而醫管局藥物名冊分為通用藥物、專用藥物、獲安全網資助的自費藥物及不獲安全網資助的自費藥物。目前有11款藥物透過「1+」機制註冊，當中5款已納入名冊（見表），另兩款有待醫管局建議委員會5月審議。
腸癌血紅素尿症病人料年省12萬
崔俊明表示，一款治療「陣發性夜間血紅素尿症」的口服膠囊今年1月納入名冊並獲安全網資助，使用該藥的自費病人每年可節省12萬元，預計每年15名病人受惠。崔續稱，該款藥物在成本評估小組的談判後降價30%，並觸發藥廠自行對同一適應症的另一藥物降價37%，預計每年節省2200萬至2400萬元。
財赤下減浪費 配藥最多24周
另外兩款用於治療「轉移性大腸癌」的藥物去年10月納入藥物名冊，列為專用藥物，即收取標準藥費15元。崔俊明稱，去年10月24日至今年2月25日已有301名患者受惠，每名病人每年所省藥物開支可達12萬元。公帑開支方面，兩款新藥價格經談判後約下降35%，預計節省1503萬元。
崔解釋，部分藥物以往因無競爭，藥廠定價較貴，現時「1+」機制讓內地和海外藥物加快在本港註冊，進一步加強藥廠間競爭，從而降低藥價，強調好藥港藥可讓病人有更多選擇。
不過，崔俊明承認財政赤字下加快引進新藥勢必增加藥物開支，會採取措施減少浪費。醫管局昨起實施配藥新安排，每次最多只向病人配發24周藥物，以減少浪費。