公院新收費首階段料明年推 設封頂 方案今公布 急症擬加至不多於400元

減免機制放寬資產入息限額

醫衛局長盧寵茂今午主持記者會交代方案。消息人士向本報強調，今次並非調整公營醫療收費，而是改革資助架構，將全面改革所有服務項目，涵蓋住院、日間程序、急症室、專科門診、病理檢驗、非緊急放射造影及家庭醫學門診；所有收費改革的額外收入將全數用於加強公營醫療服務。消息稱，改革是為增加病人保障，將優化醫療費用減免機制、增設住院門診收費上限，加強危重疾病藥械支援。

目前醫療費用減免機制下，綜援和年滿75歲長津受惠人可豁免收費；其他有經濟困難者亦可申請減免，設經濟審查。消息稱，將放寬資產限額及每月家庭入息資格，形容大致上合資格申請公屋的人都申請到減免。

上限傾向每人每年1萬 免突大病者付不起

增設住院門診收費上限方面，消息人士透露會按年計算，舉例一名病人因長期病或大病導致需住院、手術及復康治療等大量服務，當一年內醫療費用超出指定上限，便可申請豁免該年餘下費用，由政府承擔。消息稱，目的是為不受惠於醫療費用減免機制卻因病需大量服務的市民「包底」，「令市民多一重安心，不會因為今次醫療收費改革而付不起（醫療費）」。另一消息稱，一名病人每年相關收費上限傾向訂為約1萬元。

更多藥納安全網 貴藥資助放寬申請條件

加強危重疾病藥械支援方面，消息稱目前癌症和罕見病自費藥物昂貴，當局擬將更多藥物納入安全網，並放寬撒瑪利亞基金下有關昂貴藥物的申請條件，冀中產人士如有重病危疾亦可受惠，避免因病致貧。

另一焦點是劃一180元急症室收費如何調整，消息稱急症室將加價，但第一類危殆和第二類危急病人豁免收費，第三、四、五類病人需收費，強調急症室屬高成本緊急服務，政府對危殆危急病人高度資助屬合理，對一般輕症者則應有合理共付額，「不應鼓勵你（輕症者）嚟」。消息強調「急症室只有一個收費，並非分級」。

消息表示，首階段新收費預計明年落實，目標5年內完成改革，兩年一檢；落實改革後維持公營醫療整體資助率90%。目前相關資助率為97.6%。

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