【Emily】七欖激光煙火賀開閉幕 韓啦啦隊助興 RubberBand表演取消 欖總：時間安排限制

開鑼日音樂騷改球迷村上演

球迷好期待，但歌迷可能好失望嘞。七欖期間原定有好多其他表演助興，但欖球總會前日就以「賽程及節目時間安排限制」為由，話周五開鑼日場內唔設現場音樂表演，取消咗本地樂隊RubberBand表演環節，仲話佢哋唔會再現身七欖，周五嘅現場音樂表演將改喺七欖球迷村上演，但會由其他樂團演出。

至於旅發局，就話比賽首日除咗有飛龍舞獅打響頭炮，開幕禮會有激光投影表演，會融合香港元素圖案，並呈現經典賽事場景。至於閉幕禮煙火，就會喺四方看台上蓋安裝28個發射點，多角度發射25米高嘅十色煙火，配合球場草坪上多支8米高火柱，為賽事畫上句號。

憑「三振舞」爆紅嘅韓國「起亞虎啦啦隊」其中7員亦獲邀表演，包括隊長金韓拿、劉世彬、朴星垠、千素妍、李昭旻、尹世麗同高嘉彬，賽事期間佢哋會表演應援舞，為球員打氣，又會喺主場館、體育園東面嘅七欖球迷村快閃表演，同觀眾互動。另外，來自英國同澳洲嘅欖球名將Ryan Wilson、Matt Giteau亦獲邀觀賽。