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灣區熱搜：廣深直達列車加密 增往福田路線 「隨到隨走」毋須改簽 持票可登同日列車

【明報專訊】來往廣深的軌道交通日益便捷，廣鐵集團自3月7日起實施新版廣深城際列車運行圖，包括新增從廣州市區至福田站的列車，以及加密廣州東1小時直達深圳站的班次；同時實現「隨到隨走」，乘客只需持當日車票即可登上任何一班廣深列車，毋須改簽。此外廣鐵也對各路線的車次編號統一規範，方便「隨到隨走」的乘客「對號上車」。

明報記者 林迎

過去要從廣州坐火車往深圳福田站，只能選乘廣州南至福田，或者廣州南及廣州東至西九龍的列車，不過在新運行圖下，廣鐵集團增設了從廣州市區至福田、車次編號為「D759」的列車。「D759」列車的廣州始發站為廣州白雲站或廣州東站，中間會途經廣州站、新塘站、東莞南及深圳北站，終點站為福田站，每日有4對共8趟班次。

廣州東1小時直達深圳站 每日增至11對

此外，新運行圖也增加了由廣州東直達深圳站、車程只需要1小時的班次，由過去每日8對增至11對，並以「C80」為開頭以作識別；其中10對列車的始發時間也調整為整點，首班車提前早上7點開出，尾班晚上9點開出，較其他車次最多可快40分鐘，預計每日惠及通勤旅客5萬餘人。

與此同時，廣深城際也全面推行車票「當日一次有效」服務，旅客購票後可在乘車當日全天乘坐同方向、同等座的列車，毋須辦理改簽。記者3月初乘搭直達列車從深圳前往廣州東，列車有大量空餘座位，廣鐵集團指出，在節假日和高峰時段才會採取客流管制。記者留意到上車前，乘務員用「大聲公」在車站內強調該班次為直達列車，提醒前往東莞的旅客請勿上車。

車次編號統一規範 便乘客「對號上車」

為了便於乘客能清晰分辨所乘列車的始發、終點站及停靠站，避免因「隨到隨走」上錯車，廣鐵也在今次調整運行圖時，對車次編號作統一規範，除了上述「C80」列車為廣州東直達深圳站的「不停站列車」，廣州市區至福田列車「D759」列車、原本廣州東至深圳的「C70」列車，以及白雲站至深圳的「C71」列車，這3種編號的車次中間皆會停靠東莞。

此外，廣深城際在原有60次／30日定期票的基礎上，新推出10次至55次不等的30日定期票，以及10次／90天的計次票，加上現有的20次／90天計次票，票價最低六二折至最高八五折不等，為商務差旅、短期工作等提供靈活解決方案。

相關字詞﹕廣深鐵路 廣鐵集團 廣深城際列車 大灣區

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