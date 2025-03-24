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港聞

港聞二

兼善里劏房戶獲安置 臥牀長者重嘗洗澡樂

【明報專訊】市建局2021年公布長沙灣兼善里／福華街重建項目，隨着市建局陸續完成收購單位，有受影響住戶已獲安置。曾居於兼善里劏房的吳錦輝（吳伯）夫婦為雙老家庭，其中吳伯需長期卧牀，以往居所因浴室無法擺放浴椅或容納照顧者為他洗澡，試過8個月只能以濕布抹身。獲市建局調遷安置後，新居配置長者友善設施，吳伯笑言「很久沒有讓水由頭淋落腳」。

現年65歲的吳伯與74歲妻子，曾居於兼善里約100平方呎劏房10多年。吳伯前年底先後接受頸椎手術及確診鼻咽癌，完成電療療程後在家休養，其間意外跌倒，再入院數月治療。他之後四肢活動能力轉差，需長期卧牀，8個月無法到浴室洗澡，只能由照顧者以濕布為他抹身清潔。大廈亦沒有升降機，無法使用輪椅出入，吳伯感覺失去社交生活。

曾跌倒8月無冲水洗澡

新居配備沐浴用家居輪椅

兩夫婦已獲市建局安置，今年1月遷入位於長沙灣的新居，他們亦參與市建局「樂齡安居」家居改善計劃，經職業治療師評估二人身體狀况及未來需要，以及由聖公會福利協會的室內設計師「度身訂做」新居後，單位配備可供沐浴時使用的家居輪椅、浴室設扶手等。吳伯終於能在浴室洗澡，笑言「很久沒有讓水由頭淋落腳的感覺，很爽」。

地政總署於去年11月已張貼收回土地公告收回兼善里／福華街土地，地盤範圍內受影響私人物業權益於今年2月8日復歸政府。

相關字詞﹕劏房 重建 兼善里 市建局

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