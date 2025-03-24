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港聞

港聞二

本地企業：冀聯盟可紓智能生產線人才荒

【明報專訊】新成立的香港新型工業發展聯盟旨在促進政府、產業、學界、研發、投資界協作，多家本地企業均期望聯盟有助業界發展，其中在元朗設煉油廠的合興食油集團，產品包括港人熟悉的獅球嘜、駱駝嘜等品牌，集團營運總裁梁子琦向本報說，公司近年在生產力局的協作下，設立了新的智能生產線，產能較以往提升，但「聘請懂得操作新生產線的員工是很難」，冀日後透過聯盟建立的網絡，配對人才需求。

梁子琦表示，運作智能生產線所需技能與傳統生產線不同，舉例生產一支食油要在同一位置拍攝3張照片，確保樽身印有生產日期、有打蓋及封口，如有任何誤差或問題，要由員工在觸控屏上監測數據，作出判斷後調整。梁形容，不同界別之間的資訊流通有「邊界」，廠家、學界未必掌握最新情况，他舉例在上周出席聯盟成立典禮時，與大專院校的校長「交換名片」交談後，才知道有院校已新設智能製造相關學系，料日後有助紓緩人才需要。

合興：與大專交流方知已設科

醫工界：港醫療體系可建產業

梁期望聯盟成立後可進一步加強不同界別之間的資訊流通，例如當學界知悉廠家運作情况，可在課程加入個案研習環節，讓學生預知在廠房真實場景，將會面對哪些問題，而企業亦可為學生提供實習機會。他又稱，除前線人員，廠房中層人員要具「數據思維」，包括判斷哪些數據有攔截價值，「不是胡亂取用數據」，舉例生產線特定位置的速度、溫度對食油體積的影響等，善用數據，長遠可提升生產效益。

工總醫學工程及創新協會聯席主席、匯聚科技有限公司行政總裁兼執行董事柯天然認為，香港與大灣區各市為鄰，亦有最好的醫療體系及醫生，有條件發展「醫療工程」產業，包括臨牀測試、認證、專利撰寫及申請等。柯期望能結合業界力量，在港建立產業的生態圈，包括醫學院、醫院、大數據公司、醫療衛生提供者、基金公司等，推動科研成果發展為商品。

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