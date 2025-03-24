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新工業聯盟冀助內企出海 設新科技生產線 「香港製造」招徠

【明報專訊】政府去年《施報報告》倡設的「香港新型工業發展聯盟」上周正式成立，聯盟首任主席兼工總主席莊子雄接受本報訪問，透露除了本港企業，亦希望推動內地中小企以至上市公司，應用新科技在港設立生產線，再將產品「出海」。生產力局首席數碼總監黎少斌以食品製造業為例，指香港製造能為消費者帶來信心，香港可利用優勢，作為內地企業的國際業務總部，將有助引入更多與製造業相關業務來港。

明報記者 鄭律銘

香港新工業發展聯盟有8個創會成員，包括工總、廠商會、生產力局、科技園公司、中銀集團投資有限公司等，來自產業、學界、研究及投資等各領域。聯盟上周二（18日）舉行成立典禮，有約500名業界代表出席，部分企業來自內地，包括自深圳、蘇州等，業務涵蓋鋰電池生產、無人工廠技術、綠色科技等。

「他們（內地代表）認為他們的食品要打出海外市場，通過香港是唯一途徑。」黎少斌透露，早前曾與內地地方政府及行業協會交流，對方形容內地食品若要衝出海外，必須透過香港；黎以食品製造、生命健康等行業為例，指消費者對於香港生產有信心，反映香港工業仍有價值。

內企冀港作範例 再闖國際

另一方面，黎少斌指香港的應用場景亦較受國際認可，舉例內地企業的無人駕駛技術在香港國際機場應用後，新加坡、卡塔爾等地機場都因此有興趣考慮引入，香港可以利用優勢，成為內地企業的國際業務總部，將有助引進更多與製造業相關的職能來港。黎形容，「不少內地公司都希望來到香港做一個案例」，以促成其國際業務。

蘇州嘉諾環境科技股份有限公司的業務涵固體廢物處理及回收利用，公司董事長兼總經理袁靖受訪表示，香港在政治、文化屬中西結合，包括預料香港未來會實行塑膠飲料容器生產者責任制，惟內地仍未有相關安排，他期望日後可透過在港參與投標部署退瓶機，在設備加入防欺詐技術等，以香港作示範點，再助其產品銷往歐美國家。

有內地企業冀與香港院校合作。深圳地上鐵集團董事長兼總經理張海瑩表示，其主要業務是營運新能源物流車，目前已在全國200多個城市、1700多個網點提供服務，涉及逾10萬輛車，未來3年會在香港投放約2000輛物流車。她說，公司累積了大量場景數據，而香港雲集人工智能（AI）人才，期望未來可與香港院校合作以AI分析及運用數據，提升營運效率。

工總：盼研發生產融資合作

莊子雄做了工廠30多年，形容以往各範疇可能是「你有做你的、我有做我的」，但過程其實需更多協作，例如有融資需要，而需認識銀行或投資者；而創科過程最上游需由大學及研發機構提供最新技術，作為業界則將最新科技「產業化」，期望聯盟可促進彼此合作。

相關字詞﹕施政報告 生產力局 工總 新型工業發展聯盟

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