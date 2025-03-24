蘇醒見妹坐輪椅 兄始悉獲捐肝續命

多名器官受贈者、捐贈者和家人昨天出席第15屆「器官受贈者感恩大會」，包括殷國強兄妹。44歲的胞妹殷敏兒得知哥哥病危後，立即蒐集資料，得知捐肝手術風險不大，加上另一兄長有脂肪肝、不適合捐贈。她認為「有得救而唔救，等於見死不救」，思考片刻便決定捐肝，而手術後一個多月已能上班。殷國強說，兄妹本身不多聯絡，但經此一役，關係親厚不少，他也開始注意飲食。

談到捐肝，殷國強明言「如果我清醒時，（知道）屋企人捐，我係唔接受，我都唔希望屋企人為我冒咁大險。而且女仔喎，會留一條好長嘅疤痕喎！」胞妹立刻接話，「醫院都話條疤好大喎……我話（衣服遮着）睇唔到，無所謂啦」。她事前未與母親和男友商量，手術前才察覺男友焦慮，但對方表明尊重她的選擇。她笑言「推出手術室見到佢，我已決定向佢求婚」，兩人今年將完婚。

醫衛局長盧寵茂致辭說，登記器官捐贈人數創新高，但進步空間仍很大，呼籲市民踴躍登記。本身是肝臟移植專家的盧又說，多年來見證器官移植的困難及突破，昨亦看到曾醫治的病人列席，每逢出席此類聚會，他都心存感恩。

登記人數新高 學會：捐贈率仍低

香港移植學會會長馮恩裕表示，過去兩年本港共有54名遺體器官捐贈者，拯救了138人，56名活體捐贈者則幫助56名患者重生；但香港每百萬人只有約3.6名捐贈者，捐贈率仍屬全球最低之一，每當有器官可用，受贈者及醫生都格外感恩。馮說過去15年共2163人接受器官捐贈，他感謝捐贈者及其家人送予「生命的禮物」，盼公眾繼續支持器官捐贈。

香港醫學專科學院最近成立「器官捐贈專責小組」。醫專主席李錦滔表示，將集合15個分科學院、約9500名院士及約1000名學員，培訓他們「對器官捐贈花多點心，做多一點」，並向社會推廣器官捐贈文化。