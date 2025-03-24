港深西部鐵路 兩地擬分開招標 陳美寶：研海底隧道委深圳助建

消息：口岸內地斥資建 特區政府交租

港深西部鐵路全長約18公里，由屯馬線洪水橋站一帶出發，途經厦村、流浮山，跨越后海灣連接深圳灣再駁前海。

陳美寶昨在無綫《講清講楚》表示，期望項目以「設計、建造及營運」的合約模式推進，香港與深圳同步各自興建，以節省工程時間，洪水橋至對岸深圳灣的海底隧道段，會研究委託深圳方協助興建，另亦會與深圳政府探究委聘營運者統一營運整條鐵路。

確認增深圳灣站 研營運者統一

翻查資料，「設計、建造及營運」即由政府負責建築費用，再由私營機構按政府要求設計和建造，工程完成後，機構再以管理合約模式參與營運。被問會否邀請港鐵參與，陳美寶稱會公開招標，當局持開放態度。她又確認走線將增設深圳灣站，稱相信可提升西邊跨境的連接性。

據本報了解，香港境內與內地境內的鐵路段將由兩地政府各自招標，兩地各自研究財務安排，香港段收集意向書後，料最快在未來一兩年正式招標。對於陳美寶稱海底隧道段委託深圳興建，消息人士稱此為新做法，有別於以往高鐵由兩地政府「各起一半」至邊界線，今次直接交由內地興建，建築費用或攤分。消息人士分析，如用以往各建一半模式，項目造價或達1000億元，由內地興建海底隧道料可降低費用。

實政圓桌立法會議員田北辰認同鐵路統一營運者，但為方便對接，較理想為即使香港段及內地段分開招標，最終仍由同一建造商建造。他認為倘採「設計、建造及營運」模式，中標者或需同時建造及營運，相信難有公司做到，建議當局參考意向書後探討建造及營運分拆兩張合約。

田北辰倡另設機制 內地工不當外勞

田又關注，內地工資水平較低，香港段若由內地建造商中標，內地工人在港開工現會被視為外勞，建造商需以香港工資水平出糧。他建議探討另設機制，如工人每日來回本港開工不當外勞，維持以內地工資出糧，降低成本。

香港新方向張欣宇認同當局探討由兩地合作、互補優勢的新模式興建跨境鐵路。他說，是次香港段及內地段的車站數目、長度差不多，內地工程成本低、效率高，如沿用各起一半模式，相信雙方在進度及成本將有很大對比，倘屆時需分段通車，「香港也會很尷尬」。