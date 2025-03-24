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港聞

港聞二

1980年值一層樓 古董平治房車「自焚」

【明報專訊】一輛車齡約45年的古董平治房車，昨早駛至九龍城東寶庭道燈位時，車輛冒煙起火，六旬男車主及時離開車廂。消防到場開喉將火救熄，車輛引擎位置嚴重焚毁，事件中沒有人受傷。車主對愛驅焚毁感心痛及可惜。

任職事務律師的69歲姓盧車主向到場採訪記者表示，以往一向喜歡駕駛平治汽車，焚毁的Mercedes-Benz 380SE，型號為「W126」，在1980年以約17萬元經代理訂購，因W126為當時新款房車，車身較似跑車流線形，故將原有W116換購（trade-in），車牌亦從該車轉移，並憶述當年被人取笑，車輛價錢已足夠購買一個普通物業單位。

盧先生稱，因鍾情於古董車，現時家中仍有兩部、車齡約20多年。他本身為古董車車會資深會員，閒時會駕愛驅往車聚，每周天氣良好時亦會駕古董車沿高速公路遊車河。

盧先生續稱，事發前於寓所開車準備往北大嶼山公路，車輛「一撻即着」，冷氣、收音機如常啟動沒有異樣，惟轉兩個彎至民生書院對開近燈位，車輛突然「死火」，重新「撻車」時，見到車頭位置冒煙，即離開車廂，車輛隨後起火，遂報警求助。盧形容過往「年年驗車都好精神」，但如今愛驅付之一炬，「冇得整，冇辦法！」他亦笑稱年紀大，不會再買車。

事發於昨早9時許，一輛平治房車駛至東寶庭道近聯合道燈位時，車頭冒煙起火。接報到場消防開喉將火救熄，亦以工具撬開車頭冚射水降溫，車頭引擎位置嚴重損毁。經初步調查相信車輛行駛期間機件故障引致火警，起火原因無可疑。

相關字詞﹕遊車河 自焚 平治 古董

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