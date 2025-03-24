O．PARK1發生泄漏曾停收廚餘 環團倡研更多回收出路

環署：分流到其他廚餘廠 沒棄置堆填區

環保署稱，該署職員於本月12日下午在O．PARK1做例行檢查時，發現一個儲存缸出現滲漏，第一時間聯絡承辦商緊急處理，承辦商隨即將儲存缸隔離並堵截滲漏漿液。該署稱，滲漏出的漿液未有流進地下或泥土，而環保署及承辦商同日亦已即時於設施周邊範圍持續進行環境監察，未發現異常情况。該署於事發翌日發新聞稿通知公眾。

環團稱現處理效率有限 倡研提煉航空燃料

環保署表示，承辦商於事發同日按O．PARK1既定的緊急事故機制，主動聯絡鄰近設施，包括小蠔灣污水處理廠等，以及通報相關部門。受事故影響，O．PARK1需暫停接收廚餘，承辦商為儲存缸進行清理及臨時搶修工作。在停收廚餘期間，環保署已協調各處理設施，將原本運至O．PARK1的廚餘分流到有機資源回收中心第二期（O．PARK2）及渠務署的設施處理，沒有廚餘被運到堆填區棄置。

現設施每日可處理廚餘600公噸

棄堆填區達3000公噸

翻查資料，O．PARK1於2018年7月起全面運作，每天能處理200公噸已作源頭分類的廚餘。環保署稱，連同O．PARK2（每日平均處理量為300公噸），以及大埔和沙田污水處理廠的「廚餘／污泥共厭氧消化」試驗計劃下的兩個廚餘處理設施（每日平均合共處理100公噸），每日合共可處理600公噸廚餘，足夠應付短中期的處理需要。

事實上，政府近年積極擴展廚餘收集網絡，收集廚餘量不斷上升。環保署預計，整體廚餘回收量將由2024年的日均約280公噸，逐步升至2025年的約350公噸。不過，回收量上升的同時，每日棄置堆填區的廚餘量，按2023年數字，仍有3000多公噸，佔整體都市固體廢物棄置量約三成，反映整體產生廚餘量無顯著下降。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑認為，O．PARK1儲存缸滲漏事件反映本港廚餘接收容量有可能出現不足，政府預計今年全港廚餘回收量會升至日均350公噸，若再發生同類事件，例如O．PARK2故障，整體處理量會驟減一半，只有約300公噸，不足以應付收集廚餘量，認為政府應加快規劃更多接收設施；不過，陳亦認為以厭氧方式處理廚餘效率有限，建議政府探討其他處理方法，例如提煉可持續航空燃料，為廚餘尋找更多出路。

環保署稱，政府會密切留意廚餘收集量及市民對廚餘回收參與度，視乎實際情况不時檢討處理設施的規劃發展，確保有足夠的廚餘處理能力。至於O．PARK1現時情况，該署指涉事儲存缸已大致清空，承辦商已按環保署要求展開調查，以找出事故原因及釐清責任。同時承辦商需加緊維修，以期O．PARK1能盡快逐步恢復運作，並需陸續為設施內所有儲存缸做詳細檢查，以避免同類事故發生。經臨時搶修後，O．PARK1上周一起重新處理廚餘。

明報記者 馬耀森